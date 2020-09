Beklaagde Ali Riza Polat pleit onschuldig tijdens proces over bloedbad bij Charlie Hebdo HLA

04 september 2020

14u48

Bron: Belga 0 Ali Riza Polat, die beschuldigd wordt van "medeplichtigheid" aan de terroristische misdaden van de boers Kouachi en Amédy Coulibaly, heeft op de derde dag van het proces naar de aanslagen in Parijs van januari 2015 onschuldig gepleit.

"Ik wil zeggen dat ik onschuldig ben aan de feiten waarvan ik word beschuldigd", verklaarde de 35-jarige Polat, een goeie vriend van Amédy Coulibaly. "Ik ben hier vanwege bepaalde personen (...) die eender wat vertellen.”

Hij is de enige van de elf beklaagden die zich moeten verantwoorden voor ‘medeplichtigheid’ die aanwezig was in de rechtbank. Zijn advocate Isabelle Coutant-Peyre had bij de start van het proces woensdag nog gehekeld dat "de echte medeplichtigen niet vervolgd worden".



Polat wordt ervan verdacht een centrale rol te hebben gespeeld bij de voorbereidingen van de aanslagen. Hij zou ook de "rechterhand" zijn geweest van Amédy Coulibaly. "Ik moet er nu voor boeten dat ik met Amédy bevriend was. Ik distantieer me van wat hij deed", stelde Polat nog.

Het proces vindt meer dan vijf jaar na de bloedige aanslagen op satirisch weekblad Charlie Hebdo en de Hyper Cacher plaats. Daarbij kwamen in januari 2015 uiteindelijk 17 mensen om het leven.

