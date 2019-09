Bekijk hier live: Trump houdt persconferentie kv

25 september 2019

21u32 0 De Amerikaanse president Donald Trump geeft omstreeks 22 uur Belgische tijd een persconferentie. Het Witte Huis heeft geen officiële mededeling gedaan aangaande de inhoud van de persconferentie, maar naar alle waarschijnlijkheid betreft het de afzettingsprocedure die gisteren tegen hem werd ingesteld. Volg zijn toespraak hier live.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, kondigde gisteren aan dat er een afzettingsprocedure tegen Trump werd ingesteld. De directe aanleiding daarvan was het nieuws over een omstreden telefoongesprek waarin Trump zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski vroeg om een corruptieonderzoek in te stellen naar ex-vicepresident Joe Biden en diens zoon Hunter. Dat telefoontje was voor de Democraten de spreekwoordelijke druppel in de emmer der redenen tot afzetting van de president.

Vandaag publiceerde het Witte Huis een samenvatting van het gesprek tussen Trump en Zelenski. Die toont volgens Trump aan dat er niets aan de hand is. De Democraten, maar ook sommige Republikeinen vinden wat er tijdens de conversatie gezegd werd echter erg verontrustend.