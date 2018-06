Bekijk hier exclusief de hallucinante docu over het bezoek van Dennis Rodman aan Noord-Korea Redactie

13 juni 2018

02u00

Bron: Telefacts 0

De voormalige Amerikaanse basketbalster Dennis Rodman lauwerde in een emotioneel interview de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. "Vandaag is een grote dag voor iedereen", aldus de 57-jarige, die zijn tranen niet in bedwang kon houden.

In 2014 bezocht Dennis Rodman samen met een team van Amerikaanse ex-profbasketbalspelers Pyong Yang, als eregast van Kim Jong Un. De Noord-Koreaanse leider is immers een grote fan van NBA en hij wilde graag voor zijn verjaardag een wedstrijd organiseren tussen de Noord-Koreaanse basketploeg en het All Stars team van Rodman. Het bezoek van Rodman lag toen al gevoelig in de VS. Obama vond het geen goed idee, maar hij kon Rodman niet tegenhouden.

Een cameraploeg volgde Rodman tijdens zijn bezoek en de dingen liepen niet helemaal zoals verwacht. Rodman was bijna constant straalbezopen en schopte rel met zowat iedereen. Het resultaat is een hallucinante documentaire over het bezoek, die u dankzij Telefacts hier exclusief kan bekijken.