Bekentenissen in grote Duitse kindermisbruikzaak met mogelijk honderden slachtoffers redactie

27 juni 2019

16u13

Bron: AD.nl 0 De twee hoofdverdachten in een enorme kindermisbruikzaak in Duitsland hebben vandaag op de eerste dag van hun rechtszaak een volledige bekentenis afgelegd. De mannen worden verdacht van honderden gevallen van misbruik van kinderen, vooral op een camping in Lügde, een gemeente in het oosten van deelstaat Noordrijn-Westfalen. Bij de hoofdverdachten zijn daarnaast grote hoeveelheden kinderporno aangetroffen, waaronder filmmateriaal van hun eigen misbruik.

De 56-jarige Andreas V. wordt ervan verdacht in de zomer van 1998 en tussen 2008 en 2018 bij elkaar 23 meisjes op soms gewelddadige wijze seksueel te hebben misbruikt. Hij staat terecht voor 300 afzonderlijke gevallen. De 34-jarige Mario S. is aangeklaagd voor 160 zaken met acht meisjes en negen jongens als slachtoffers. Dat gebeurde vanaf 1999 bijna 20 jaar lang. De verdachten leerden elkaar kennen op het darknet, een verborgen deel van het internet. De meeste slachtoffertjes waren op het moment dat ze misbruikt werden tussen de 3 en 14 jaar oud.

Of een derde verdachte in de zaak ook een bekentenis zal afleggen, is nog niet duidelijk. Hem worden veel minder zaken ten laste gelegd.

‘Kindervriend’

De camping waarop het misbruik plaatsvond wordt ook bezocht door Nederlandse toeristen, blijkt uit recensies op internet. Een van de drie verdachten was volgens Duitse media een permanente bewoner van de camping. Hij stond daar bekend als kindervriend. Een van de slachtoffers zou een meisje zijn geweest dat hij enige tijd als pleegdochter onder zijn hoede had.

In een persbericht meldde de politie eerder dat 13.000 bestanden met kinderporno zijn aangetroffen op de computers van de verdachten. De mannen zouden sommige misdrijven hebben gefilmd. Het is echter niet zo dat al dat materiaal door de verdachten is vervaardigd, stelde de politie. Uit eerdere onderzoeken naar kinderporno was een deel van dit materiaal al bekend.

Kritiek op politie

De plaatselijke politie kreeg eerder een stortvloed aan kritiek over zich heen vanwege hun handelswijze in deze zaak. Al in 2016 werden agenten getipt over mogelijk misbruik op de camping, maar dat werd enkel doorgegeven aan de jeugdzorg, waarna er niets meer mee gedaan werd. Ook raakte een enorme hoeveelheid bewijsmateriaal zoek tijdens het onderzoek naar de misbruikzaak.