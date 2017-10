Bekendste luxe-escorte van Sydney hangt Louboutins aan de haak maar post eerst nog laatste foto van klant Joeri Vlemings

10u49

Bron: Herald Sun 0 rv Samantha X, luxe-escorte uit Sydney, kapt ermee.

Het zit er na zes jaar helemaal op voor Samantha X, de bekendste luxe-escorte van Sydney. Zoals aangekondigd, hangt de 43-jarige ex-journaliste - née Amanda Goff - vandaag haar hoge hakken definitief aan de haak. Op Instagram postte ze nog een laatste foto van een "mooie klant, mr. 76 met Parkinson". Voor haar 3.700 volgers schreef ze er ironisch bij: "Ik zal de seksistische, racistische en politiek totaal incorrecte jokes missen".

Tijd voor een nieuw hoofdstuk in het leven van Amanda Goff, die in Londen opgroeide maar naar het Australische Sydney verkaste. Ze was een succesvolle journaliste maar besloot het op haar 37ste over een totaal andere boeg te gooien: ze transformeerde tot luxeprostituee Samantha X. Op Twitter bedankte ze "mannen, vrouwen en het geweldige hotelpersoneel dat mij nooit veroordeelde voor zes fantastische jaren als Australische escorte". Dat het niet altijd even makkelijk was, schreef ze, maar ook dat ze er niets aan zou willen veranderen.

And, it’s over. Thank you to the men, the women, the amazing non-judgmental staff at hotels for giving me 6 wonderful years as an Australian escort. It wasn’t always easy, but I wouldn’t change a single thing for the world. Now for the next chapter. ❤️ Samantha X®(@ SamanthaX_real) link

De mentale tol zal ze níet missen, bekende ze eerder deze week in haar column voor The Herald Sun. Wél het geld, de klanten en de glijdende uren. "Ik vroeg meer per uur dan de meeste advocaten. Ik vloog de hele wereld rond in eerste klasse. Ik kende het Qantaspersoneel bij hun voornamen." We mogen zelfs weten dat klanten voor een etentje van vier uur met Samantha X zo'n 2.185 euro moesten neertellen. "En heel wat mannen waren daartoe bereid." Haar uurtarief kwam op 660 euro.

The intent is there. Resting at the gym. As soon as I walk in. Een foto die is geplaatst door null (@samanthaxreal) op 20 okt 2017 om 01:46 CEST

Amanda Goff kwam dus goed rond dankzij haar professionele bezigheden. Ze liet weten dat ze haar escortebureau ook in de toekomst zal blijven opvolgen en zelfs nog zal uitbreiden. En dat ze beschikbaar blijft voor afspraakjes met mannen, maar dan wel "enkel en alleen met kleren aan", als hun "individuele coach in het leven, de liefde en relaties".

There it is in black and white folks - yes I still write in an old fashioned diary - October 24th hanging up the heels day. New life awaits. ⭐️ Een foto die is geplaatst door null (@samanthaxreal) op 19 okt 2017 om 09:38 CEST