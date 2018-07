Bekendste escorte van Australië stopte vorig jaar "definitief" met het vak, maar is toch opnieuw bezig mvdb

31 juli 2018

11u22

Bron: News.com.au 0 'Samantha X', de bekendste escorte van Australië, keerde begin vorig jaar het vak definitief de rug toe, maar is sinds kort toch opnieuw aan het werk als luxeprostituee. Een relatiebreuk ligt mee aan de basis van de "moeilijke" beslissing.

Amanda Goff (43), zoals 'Samantha X' echt heet, zette zeven jaar geleden haar eerste stappen als callgirl. Voordien kwam ze aan de kost als journaliste. Iets wat haar hielp om twee boeken te schrijven over haar ervaringen in het escorte-wereldje. "Ik vroeg meer per uur dan de meeste advocaten. Ik vloog de hele wereld rond in eerste klasse. Ik kende het personeel van vliegmaatschappij Qantas bij hun voornamen", schreef ze onder meer. Voor een exclusief etentje van vier uur moesten klanten zo'n 2.185 euro neertellen. Haar uurtarief kwam neer op 660 euro.



De mama van twee kinderen maakte begin vorig jaar bekend dat ze ging stoppen als escorte. Ze deed dit nadat ze een relatie was begonnen met Ryan Phelan, een bekende Australische nieuwslezer. Sinds oktober 2017 zijn de twee niet langer samen.



Terugkeren naar haar vorige job was eerst niet aan de orde. Goff verklaarde in openhartige berichten op haar Instagram dat ze solliciteerde voor tal van jobs, zonder resultaat. Ze wou zelfs aan de slag bij een hondenuitlaatservice, maar haar cv bleef onbeantwoord.

"Gênant"

Ze licht zelf toe waarom ze de 'loodzware beslissing' nam om terug aan de slag te gaan als luxe-escorte. "Ik probeerde mezelf ervan te overtuigen dat 'Samantha X' iets was dat definitief tot het verleden behoorde. Opnieuw aan de slag gaan, leek mij onmogelijk, hoe gênant zou dat zijn!", schrijft Goff. Toen ze bekendmaakte de business te verlaten, onderstreepte ze destijds dat ze nooit zou terugkeren, iets waar ze nu dus op terugkomt.

Ook haar relatiebreuk was groot nieuws down under. "Het leven is flexibel, dingen veranderen. Het leven is een reeks lessen om van te leren (...) In staat zijn een leven te leiden dat je echt wil, is voor mij belangrijker dan wakker te liggen van wat anderen van je denken."

Haar terugkeer naar de prostitutie is slecht nieuws voor een afperser die er munt uit trachtte te slaan. Nog voor Goff zelf bekendmaakte dat ze opnieuw actief was als prostituee, had hij het nieuwtje al opgevangen. Hij wou een seksafspraak, zoniet zou hij haar terugkeer als een exclusieve scoop verkopen aan Australische kranten.

