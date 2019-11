Bekende Zuid-Afrikaanse advocate komt om bij “bizar ongeluk”: pistool valt in rechtbank en gaat af jv

20 november 2019

12u09

Bron: news24.com 0 Een bewijsstuk in de zaak van een woningoverval is een bekende Zuid-Afrikaanse advocate maandag fataal geworden in de rechtbank. Het pistool viel, ging af en raakte de 51-jarige Addelaid Ferreira-Watt uit KwaZoeloe-Natal. Ze overleed later in het ziekenhuis. Het Independent Police Investigative Directorate (IPID) verdenkt een politieagent van onvrijwillige doodslag.

Lokale media spreken van een “bizar ongeluk”. Het wapen, dat als bewijsstuk werd opgevoerd in een zaak waarvan de feiten al van maart 2014 dateren, bleek geladen toen het van de tafel viel in een rechtbank in Ixopo en een kogel afvuurde. Advocate Addelaid Ferreira-Watt werd geraakt in haar linkerheup. Aanwezigen probeerde het bloeden te stelpen, maar zonder succes. De ervaren advocate, die mama was van één kind, stierf in het ziekenhuis. Ze stond ook bekend als kunstliefhebster en “beschermster van artiesten”, zei kunsthandelaar Sonja Nel, die eer betuigde aan Ferreira-Watt.

De politie wil nu weten waarom het pistool geladen was en is een onderzoek gestart naar onopzettelijke doodslag. “Er is geen enkele reden waarom een wapen, dat als bewijsmateriaal opgevoerd wordt voor de rechtbank, nog een schot zou kunnen afvuren”, aldus een bevriende collega van Ferreira-Watt aan de Mirror. “Het wapen en de munitie die het bevatte op het moment van de vermeende misdaad moesten in aparte bewijszakken zijn aangeboden. Er zit dus iemand flink in nesten. Dat ze zo op zo’n wrede en zonderlinge manier is weggerukt van ons, is gewoon pijnlijk.”

Het pistool zou een rol gespeeld hebben bij een overval op een boerderij in maart 2014. Slachtoffers waren Cheryl Biggs en haar echtgenoot David. Zij mochten het wapen na het misdrijf bij zich houden om zichzelf te beschermen. Pas vorige week kwam de politie het ophalen, reageerde Cheryl Biggs die in shock was. Ze beweert dat ze de agenten waarschuwde dat ze niet wist of het pistool al dan niet nog geladen was.

Volgens news24.com is de man die verantwoordelijk wordt geacht voor de onvrijwillige doodslag een politieagent, die ervoor had moeten zorgen dat het pistool niet geladen was.