Bekende Turkse journalist opnieuw tot celstraf veroordeeld ep

28 februari 2018

21u05

Bron: belga 5 Twee weken na zijn veroordeling tot levenslang is de bekende Turkse journalist Ahmet Altan in een ander geding opnieuw schuldig bevonden. Een rechtbank in Istanboel heeft Altan wegens het maken van propaganda voor terreur en het beledigen van president Recep Tayyip Erdogan nog eens tot vijf jaar en elf maanden veroordeeld. Dat meldde het staatspersbureau Anadolu vandaag.

Altan is de vroegere hoofdredacteur van de intussen gesloten krant Taraf. Hij werd al op 16 februari wegens veronderstelde banden met de Gülenbeweging tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld, net zoals zijn broer, professor economie en auteur Mehmet Altan, de journaliste Nazli Ilicak en drie andere medewerkers van Taraf.

De gebroeders Altan en Ilicak werden kort na de couppoging van juli 2016 gearresteerd. De Turkse regering acht de beweging van de in de VS wonende moslimprediker Fethullah Gülen voor de mislukte staatsgreep verantwoordelijk.

In januari had het Turkse grondwettelijk hof de vrijlating van Mehmet Altan bevolen, een rechtbank in Istanboel legde die beslissing naast zich neer.