Bekende Nederlandse oncoloog weg om #MeToo Redactie

03 november 2018

03u26

Bron: ANP, AD 0 De Nederlanse prominente oncoloog Jan Schellens is vertrokken bij het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) nadat een extern bureau op verzoek van de raad van bestuur onderzoek deed naar meldingen van grensoverschrijdend gedrag tegenover een promovenda. Dat schrijft de Nederlandse krant NRC in een uitgebreide reconstructie van de zaak.

In een schriftelijke verklaring aan de krant bevestigt Schellens zijn vertrek. Hij schrijft dat de begeleiding van een promovenda volgens hem geleid heeft tot “gevoelens van affectie’” “Het spijt me tegenover alle betrokkenen zeer dat ik het zover heb laten komen. Wat plaatshad is niet gepast in de gegeven verhoudingen op het werk.”

Ook het ziekenhuis bevestigt Schellens’ vertrek, maar wil “vanwege de privacy van betrokkenen” niets zeggen. Schellens heeft afgelopen donderdag ook ontslag genomen bij de Universiteit Utrecht, waar hij in deeltijd hoogleraar was.

Oeuvreprijs

Schellens is een van de drijvende krachten achter vele klinische studies die de behandeling van kanker hebben verbeterd. Vorig jaar kreeg hij de Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Hij kreeg die prestigieuze oeuvreprijs onder meer vanwege zo'n 800 wetenschappelijke publicaties en het begeleiden van 65 promovendi.

Schellens vertelt met enige regelmaat over zijn werk in de tv-programma's De Wereld Draait Door en RTL Late Night.