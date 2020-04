Bekende journaliste onthult details van hoe ze verkracht werd door woeste massa in Caïro: “Ze vochten om mijn lichaam” KVDS

14 april 2020

12u23 8 Een Amerikaanse oorlogsjournaliste heeft voor het eerst in detail verteld over hoe ze negen jaar geleden het slachtoffer werd van een groepsverkrachting in Egypte. Lara Logan was op 11 februari 2011 in Caïro om voor CBS News verslag uit te brengen over de Arabische Lente en het aftreden van toenmalig president Hosni Moebarak, toen ze plots aangevallen werd.

“De mensen waren feest aan het vieren”, doet ze haar verhaal aan het nieuwsmagazine Newsweek. “Het leek een Amerikaansgezinde menigte te zijn. Tot onze vertaler zich plots naar me omdraaide met een blik van pure angst en riep: ‘Ren, ren!’ Ik voelde hoe mensen tussen mijn benen grepen. Ik was verbijsterd. Onze beveiligingsman, Ray Jackson, en de rest van onze ploeg begonnen te lopen, net als anderen in de massa. Ik dacht dat we wegraakten, maar enkele mannen die met ons meeliepen, zouden mijn verkrachters worden.”

Scalperen

Ray Jackson riep naar Logan dat ze overeind moest zien te blijven en hem niet los mocht laten. “Als ik zou vallen, zou ik dood zijn”, gaat ze verder. “Ik weerde me zo’n 15 minuten zo goed als ik kon tegen mijn aanvallers (later vertelde ze dat er 200 tot 300 mannen bij betrokken waren, red.), maar ze rukten me alle kleren van mijn lijf en verkrachtten me met hun handen, vlaggenmasten en stokken. Keer op keer. Ze vochten om mijn lichaam. Ik kon Ray niet langer vasthouden. Er was een moment dat ik opgaf, maar ik bleef denken aan mijn twee kinderen.”





De journaliste kreeg het moeilijk om te ademen. “Er was zo veel druk op mijn borstkas”, vertelt ze in tranen. “Ze probeerden mijn ledematen af te rukken. Ik viel en raakte niet meer overeind. Iedereen probeerde als een waanzinnige een stuk van me te krijgen. Ze proberen me met hun handen te scalperen en trokken plukken haar uit.”

In de verwarring werd ze naar een plek gesleept waar zich vrouwen en kinderen bevonden. Daar kwam ze in de schoot van een Egyptische terecht. “Ik was naakt en hysterisch en enkele jongens stonden tussen de mannen en deze vrouw. Mensen gooiden kleren naar me. Ongelofelijk dat ik zo vernederd kon worden zo dicht bij de dood. Ik dacht dat ik het niet zou overleven toen ik Ray moest loslaten, maar achteraf ontdekte ik dat hij om hulp ging bij het Egyptische leger.”

Jeep

Logan werd even later naar een Jeep gebracht, waar ze herenigd werd met haar ploeg. In hun hotel werd ze verdoofd en een dag later werd ze teruggevlogen naar de Verenigde Staten, waar ze vier dagen in het ziekenhuis lag. Ze bleef aan de slag bij CBS News tot 2018. Vorig jaar maakte ze de overstap naar de Sinclair Broadcast Group, de televisieoperator met de op één na meeste zenders in de VS. Daar maakt ze nu in opdracht van Fox News een eigen actualiteitenprogramma.

Na het incident in Egypte vertelde een van de leden van haar ploeg dat hij ongerust werd toen hij tijdens hun opnames op het Tahrirplein de massa seksuele opmerkingen over Logan hoorde maken. Iemand in de menigte zou geroepen hebben dat ze een Israëlische was. En hoewel dat niet klopte, was dat volgens CBS wel dat wat de lont in het kruitvat stak.

Logan was overigens niet de enige vrouwelijke reporter die in die periode werd aangerand in Egypte. Caroline Sinz van France3, Sonia Dridi van France 24 TV en de Britse journaliste Natasha Smith ondergingen een soortgelijk lot.

