Bekende Hollywoodproducer Weinstein in nauwe schoentjes: nog meer beschuldigingen van seksueel misbruik 21u25

Bron: ANP 9 REUTERS Journaliste Lauren Sivan is de zoveelste vrouw die Harvey Weinstein beschuldigt van seksueel ongepast gedrag. Tien jaar geleden zou de Hollywoodproducent de destijds lokale nieuwslezeres in een hoekje hebben gedreven terwijl hij masturbeerde.

Sivan doet haar verhaal bij de Huffington Post. Ze zegt dat Weinstein haar isoleerde in een restaurant in New York. Bij de keuken probeerde hij haar te kussen. Toen ze weigerde begon hij zichzelf te bevredigen. Naar eigen zeggen kon ze niet bewegen, omdat ze zo geschokt was. Sivan doet haar verhaal nu pas omdat ze dacht dat tien jaar geleden niemand haar zou hebben geloofd.



Ondertussen maakte Weinsteins advocate Lisa Bloom zaterdag bekend de producent van onder meer 'The King's Speech', 'Pulp Fiction' en 'Good Will Hunting' niet meer te vertegenwoordigen. Bloom kreeg veel kritiek over zich heen omdat ze doorgaans juist slachtoffers van seksueel misbruik vertegenwoordigt. Zelfs Lisa's moeder Gloria Allred, een bekende vrouwenrechtenadvocate, zei openlijk dat ze het niet eens was met haar dochters beslissing om Weinstein te verdedigen.

Onafhankelijk onderzoek

Ook werd bekend dat Weinstein zijn functie bij filmmaatschappij Weinstein Company tijdelijk heeft neergelegd. De filmmaatschappij heeft vrijdag bekendgemaakt de beschuldigingen hoog op te nemen, er wordt een externe advocaat ingehuurd om onafhankelijk onderzoek te doen naar de gedragingen van Weinstein.



Meerdere vrouwen hebben zich uitgesproken over de handtastelijkheid van Weinstein, die acht vrouwen een financiële vergoeding betaalde om de zaken onder de pet te houden. Ook actrice Ashley Judd spreekt openlijk over haar ervaring met Weinstein en zijn ongewenste intimiteiten. Hij vroeg de actrice of zij naar hem wilde kijken terwijl hij zou douchen.