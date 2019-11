Bekende free-solo klimmer (31) overlijdt na val van 300 meter in ravijn LH

29 november 2019

12u09

Bron: The Guardian, Daily Mirror 0 Brad Gobright, een gerespecteerde Amerikaanse bergbeklimmer, is op tragische wijze overleden tijdens een klimtocht in het noorden van Mexico. De 31-jarige Gobright was bezig met de afdaling van een steile en rotsachtige berg toen het misging. Gobright viel 300 meter naar beneden.

Het ongeval gebeurde in El Potrero Chico, een gebied in het noorden van Mexico dat zeer gegeerd is bij sportklimmers van over de hele wereld.



Gobright klom er samen met een vriend, Aidan Jacobsen, die met een touw aan hem vastzat. Ook zijn klimpartner viel, maar kon zijn val breken dankzij struikgewas en kan het dus wel navertellen.

“Een van de beste ter wereld”

Gobrights favoriete discipline was het free-solo klimmen, het bergklimmen zonder trouwen of andere veiligheidsuitrusting. In 2017 vestigde hij nog het snelheidsrecord op de ‘Nose’, een extreem zware klimroute op de beruchte El Capitan, een steile rots van 900 meter in het Yosemite National Park in de Amerikaanse staat Californië. Het vaktijdschrift Rock and Ice noemde Gobright een van de beste free-solo klimmers ter wereld.

Collega-klimmers tonen dan ook hun medeleven op sociale media. De wereldberoemde Alex Honnold, die bekend werd met een film over zijn beklimming van El Capitan, reageerde geschokt en omschreef Gobright als een “warm en vriendelijk persoon” en één van de leukste klimpartners om een dag mee te spenderen. “Misschien kan er iets gezegd worden over de veiligheid van het klimmen en de risico’s, maar dat maakt me nu eigenlijk niet veel uit. Ik ben verdrietig voor Brad en zijn familie", aldus Honnold nog.