Bekende en omstreden islamoloog Tariq Ramadan in verdenking gesteld van twee bijkomende verkrachtingen

TT

13 februari 2020

21u35

Bron: Belga

0

De Zwitserse islamoloog Tariq Ramadan is in Frankrijk in verdenking gesteld van twee bijkomende verkrachtingen. Dat maakte zijn advocaat bekend na zijn ondervraging in de rechtbank van Parijs. Eerder was de vijftiger al in verdenking gesteld voor twee verkrachtingen, die hij ontkent.