Bekende bushpiloot (78) en zoon (43) komen om bij bosbranden in Australië Elisa Heisen

04 januari 2020

15u51

Bron: AD.nl 0 Het officiële dodental van de bosbranden in Australië is opgelopen tot 23. Vandaag kwamen er weer twee mensen om het leven, dit keer op Kangaroo Island, een populaire toeristische bestemming. Het gaat om de bekende bushpiloot en outback-tourguide Dick Lang (78) en zijn zoon Clayton (43).

Dat melden verschillende Australische media. De politie vond vandaag het lichaam van de piloot in een auto in de buurt van de stad Parndana. Het lichaam van zijn zoon werd ongeveer 200 meter verderop op de snelweg ontdekt. De twee waren vermoedelijk onderweg terug naar huis nadat ze twee dagen tegen de vlammen vochten in het bos.



Lang was één van de bekendste outbackpiloten van Zuid-Australië. Hij leidde onder meer verschillende reddingsoperaties in de woestijn en ging later ook aan de slag als tourguide. Zijn familie reageert geschokt op het overlijden. “We zijn er kapot van dat we twee geliefde leden van onze familie hebben verloren onder zulke verschrikkelijke omstandigheden”, aldus de nabestaanden in een verklaring.

Chirurg

Dick was 55 jaar getrouwd met zijn vrouw Helen en laat daarnaast vier zonen en zeven kleinkinderen achter. Volgens zijn familie was hij dol op het werk. “Hij hield van de natuur, avontuur én Kangaroo Island.” Zijn zoon Clayton was plastisch chirurg in het Queen Elizabeth Hospital in de Australische stad Adelaide.



De familie bedankt alle vrijwilligers die tegen het vuur strijden. “Wij willen onze oprechte dank uitspreken aan de politie en leden van de Kangaroo Island-gemeenschap, die er alles aan doen om mensen te helpen die op het eiland zijn getroffen door de catastrofale branden.”

Bosbranden

De hevige bosbranden zorgen in Australië voor unieke weersverschijnselen zoals vuurtornado’s en onweersbuien zonder neerslag. De harde wind in combinatie met temperaturen plaatselijk tot 48,9 graden en een aanhoudende droogte veroorzaken al maanden natuurbranden die grote schade aanrichten.

“Het lijkt erop dat door de enorme hitte lokale weersystemen worden ontwikkeld”, meldt RFS, de meteorologische dienst van de staat New South Wales. Het weerstation waarschuwt bewoners in het gebied om waakzaam te zijn en maatregelen te treffen om zo snel mogelijk te kunnen evacueren, mocht dat nodig zijn.

Meehelpen

De regering van de Australische premier Scott Morrison heeft vandaag 3.000 reservisten opgeroepen om mee te helpen bij de bestrijding van de bosbranden. Het is de grootste inzet van reservisten in de Australische geschiedenis.

Zeker 5 miljoen hectare natuur is door het vuur verwoest. Dat is een gebied van 1,4 keer de totale oppervlakte van België. Ruim 1.400 gebouwen zijn verbrand en biologen schatten dat bijna een half miljard dieren door het vuur zijn omgekomen.