Bekende Auschwitz-overlevende Eva Kor (85) overleden

05 juli 2019

13u47

Bron: ANP 2 Auschwitz-overlevende Eva Kor is op 85-jarige leeftijd overleden. De Roemeense Jodin werd bekend omdat ze tot haar dood heeft gepleit voor vergiffenis voor de nazi's. Daarnaast richtte ze een holocaust-museum op in de Amerikaanse staat Indiana, waar ze woonde met haar man. Kor overleed gisteren in Krakau in Polen, zo maakte het museum vandaag bekend.

Kor overleefde het beruchte nazi-vernietigingskamp met haar tweelingzus. Samen werden zij blootgesteld aan de experimenten van kamparts Josef Mengele, die tijdens de Tweede Wereldoorlog verschillende wrede medische testen verrichtte op duizenden kampgevangenen.



Haar tweelingzus overleed in 1993, terwijl het overgrote deel van de familie Kor de dood vond in Auschwitz.



Eva Kor woonde in 2015 de rechtszaak bij van voormalig SS'er Oskar Gröning, beter bekend als de 'boekhouder van Auschwitz'. Ze schudde hem toen de hand en gaf hem een knuffel.

Het Internationaal Auschwitz Comité (IAC) prijst Kor voor haar vergevingsgezindheid. "Ze zocht bij alle gelegenheden in vele landen de dialoog met jongeren. Zelfs verscheen ze tijdens processen van de daders", zegt Christoph Heubner, vice-voorzitter van het IAC.