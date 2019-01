Bekende Amerikaanse “conversietherapeut” erkent dat zijn therapie niet werkt en zoekt nu een vriend kv

24 januari 2019

18u15

Bron: NBC News, NY Times, Huffington Post 0 David Matheson, die in de VS lang furore maakte als “conversietherapeut” en zo homoseksuele mannen probeerde te “bevrijden” van hun geaardheid, heeft nu zelf via Facebook bekendgemaakt dat hij op zoek is naar een mannelijke partner.

Jarenlang verdiende Matheson zijn brood met conversietherapie. Met deze controversiële pseudowetenschappelijke praktijk probeerde hij om homoseksuelen hun geaardheid ‘af te leren’. Zondagavond maakte een collega-therapeut van hem op Facebook bekend dat Matheson “zegt dat het celibataire, single leven voor hem gewoon niet haalbaar is en dat hij daarom een mannelijke partner zoekt”.

In een erg uitgebreid Facebookbericht trad David Matheson maandag vervolgens zelf naar buiten met het nieuws. Hij vertelt dat hij 34 jaar lang gelukkig getrouwd was met een vrouw, maar dat ze ondertussen gescheiden zijn. “Een jaar geleden besefte ik dat ik belangrijke veranderingen in mijn leven moest maken. Ik besefte dat ik niet langer in mijn huwelijk kon blijven. En ik besefte dat het tijd werd om mezelf te bevestigen als homoseksueel”, schrijft hij. “Ik besefte ook dat een intieme relatie met een man niet langer iets was dat ik wilde vermijden. Het werd een nood waarover niet te onderhandelen viel.”

Nog steeds homofoob

In 2007 sprak The New York Times met Matheson, die toen een praktijk in New Jersey runde waar hij een vijftigtal mannen hielp om “gezonde” relaties aan te gaan met andere mannen en hen hielp bij het terugdringen van homoseksuele verlangens.

Toch is Matheson er ook na zijn eigen outing nog van overtuigd dat hij als conversietherapeut “heel veel mensen geholpen heeft”. In zijn Facebookbericht erkent hij echter dat hij anderen ook gekwetst heeft. Hij wijt zijn gebreken als therapeut aan een gebrek aan begrip van wat “emotionele gezondheid” precies inhoudt. “Dat kwam voort uit mijn eigen homofobie en enggeestigheid”, bekent hij.

Matheson verontschuldigt zich voor de verwarring die zijn huidige keuze om alsnog zelf als homo door het leven te gaan, kan veroorzaken bij anderen. Bovendien is hij zelf nog altijd niet helemaal bevrijd van zijn eigen homofobie, maar honderden uren therapeutische groepsgesprekken met mensen met een andere geaardheid hebben hem geleidelijk aan veranderd in een meer aanvaardend persoon, klinkt het.

“Intellectuele peetvader”

Volgens Wayne Besen, een vooraanstaand activist tegen conversietherapie en de oprichter van Truth Wins Out, een organisatie die strijdt tegen “anti-homoseksueel religieus extremisme”, werd Matheson lang beschouwd als de “intellectuele peetvader” van de conversietherapie. “Wanneer ze een expert nodig hadden, dan gingen ze naar hem”, aldus Besen. “En als je expert nu uit de kast komt en mannen gaat daten, dan denk ik dat dit boekdelen spreekt over de schadelijkheid en inefficiëntie van conversietherapie.” Volgens Besen geeft conversietherapie mensen de valse hoop dat ze kunnen genezen van hun geaardheid. “Het is van begin tot eind totale en complete oplichting”, zegt hij.

Controversiële therapie

Conversietherapie wordt in de VS vooral gepromoot door religieuze gemeenschappen. De Amerikaanse verenigingen van artsen, kinderartsen en psychologen keuren de praktijk af. Bijna 700.000 homoseksuele en transgender Amerikanen ondergingen ooit conversietherapie, zo blijkt uit cijfers van het Williams Institute, een onderzoeksinstelling die deel uitmaakt van de afdeling rechten van UCLA. Uit een studie van 2018 blijkt echter dat pogingen om iemands geaardheid of genderidentiteit te veranderen, gepaard gaan met geestelijke gezondheidsproblemen, zoals zelfmoordneigingen. Steeds meer Amerikaanse staten verbieden het gebruik van conversietherapie bij minderjarigen.

Queeste

Het is echter niet de eerste keer dat Matheson spreekt over zijn aantrekking tot mannen. In zijn boek ‘Becoming a Whole Man’, dat werd gepubliceerd in 2013, vertelt hij over zijn “zes jaar durende queeste” naar manieren om zichzelf te bevrijden van ongewenste homoseksualiteit. Met zijn meest recente bericht bevestigt hij nu dat hij daarin niet geslaagd is.