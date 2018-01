Bekende agent ontmaskerd als pedofiel nadat collega hem in de val lokte avh

10u53

Bron: CBS Pittsburgh; ABC News 114 videostill . De 40-jarige Amerikaanse agent Mike Diebold zit in de gevangenis omdat hij een seksafspraakje probeerde te maken met een 14-jarig meisje. Dat meisje bleek een collega-agent te zijn die pedofielen in de val lokt met valse afspraakjes. Diebold werd bekend in de VS nadat hij zijn arm verloor na een ongeval met vuurwerk.

Mike Diebold, de politiecommissaris van de stad Leechburg in de staat Pennsylvania, raakte deze zomer zijn arm kwijt na een ongeval met vuurwerk op een buurtfestival. Het nieuws verspreidde zich snel over het hele land en Diebold deed zijn verhaal in talloze reportages. Dankzij verschillende inzamelacties kon de agent de medische kosten en zijn nieuwe prothese betalen. Drie weken na het ongeval stapte Diebold in het huwelijksbootje.

De schok is groot in de VS nu Diebold ontmaskerd is als pedofiel, nota bene door een collega-agent. Diebold maakte online contact met een 14-jarig meisje, hij stuurde haar expliciete foto’s en maakte een afspraakje om seks te hebben in een hotel. Maar dat 14-jarig meisje was eigenlijk een agent die pedofielen in de val probeert te lokken met een valse identiteit.

Diebold werd opgepakt en zit momenteel in de gevangenis. Zijn borgsom bedraagt 500.000 dollar (415.000 euro). Procureur-generaal Josh Shapiro noemt Diebolds daad verwerpelijk: “Des te meer omdat hij een wetsdiender is die gezworen heeft de gemeenschap te dienen en te beschermen.”