Bekende advocaat Alan Dershowitz zal Trump mee verdedigen tijdens afzettingsproces in Senaat

17 januari 2020

17u52

De bekende advocaat Alan Dershowitz gaat de Amerikaanse president Donald Trump mee verdedigen tijdens het afzettingsproces in de Senaat. Dat heeft hij vandaag aangekondigd.

Dershowitz is al decennia een belangrijke figuur in de Amerikaanse juridische wereld. Hij is professor aan Harvard, en maakte deel uit van het zogenaamde ‘Dream Team’ dat in 1995 de vrijspraak verkreeg voor de voormalige American football-speler en acteur O.J. Simpson, voor de moord op zijn vrouw en een vriend van haar. Hij zal vooral de grondwettelijke argumenten tegen de afzetting voor zijn rekening nemen.

Volgens verschillende Amerikaanse media gaat ook Kenneth Star deel uitmaken van Trumps verdediging. Hij maakte in de jaren negentig de weg vrij voor het afzettingsproces tegen Bill Clinton, omwille van zijn affaire met Witte Huis-stagiaire Monica Lewinsky.

Trumps privéadvocaat Jay Sekulow en Witte Huis-advocaat Pat Cipollone zullen het juridische team leiden. Trump noemde Cipollone een tijd geleden nog een "stil type", maar tijdens het proces zal hij wel in de schijnwerpers staan.

Het Witte Huis besliste niet deel te nemen aan het onderzoek naar de inbeschuldigingstelling in het Huis van Afgevaardigden. Tijdens het proces in de Senaat, gedomineerd door de Republikeinen, zullen Trumps advocaten voor het eerst hun argumenten aanvoeren tegen de afzetting.