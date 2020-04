Bekend Nederlands chocolademerk bouwt nieuwe fabriek en er raast achtbaan door KVDS

17 april 2020

17u10 10 Het Nederlandse chocoladebedrijf Tony Chocolony heeft een eerste beeld getoond van de nieuwe hoofdzetel die het wil bouwen in Zaanstad, ten noorden van Amsterdam. Dat zal ook een fabriek en een bezoekerscentrum omvatten. Opmerkelijk: er zal een achtbaan door het complex razen.

Het ontwerp is van de hand van het Nederlandse architectenbureau SeARCH. Tony Chocolony’s Chocolate Circus zal bestaan uit drie grote delen, zo is te lezen op de website.

Rood paviljoen

Het monumentale Pakhuis De Vrede zal de kantoren herbergen. Daarnaast komt een nieuw rood paviljoen, waar het bezoekerscentrum in ondergebracht wordt. Daar zal je alles te weten komen over het bedrijf en de hoe chocolade gemaakt wordt. Een tropische tuin met cacaobomen is er een van de blikvangers. Het zal ook de plaats zijn waar je in de achtbaan kan stappen.



Ten slotte is er ook een nieuwe fabriek. Die zal bestaan uit een deel waar de vloeibare chocolade gemaakt wordt en een deel voor de productie van chocoladerepen, zo schrijft architectenweb.

De plannen moeten nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad van Zaanstad, maar volgens SeARCH zou die al positief gereageerd hebben. Bij groen licht zal een bouwvergunning afgeleverd worden. Als alles goed gaat, zou het complex over een drietal jaar klaar moeten zijn.

