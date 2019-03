Bekeerling die aanslag plande in populairste winkelstraat van Londen krijgt levenslang: “Hij wilde 100 voetgangers omver maaien” LH

06 maart 2019

22u01

Bron: The Daily Telegraph, BBC 0 Een 27-jarige moslimbekeerling die al jaren geleden trouw had gezworen aan Islamitische Staat (IS) heeft vandaag een levenslange gevangenisstraf gekregen voor het plannen van een aanslag met een bestelwagen aan de Disney Store in Oxford Street, in hartje Londen. Volgens de rechter plande Lewis Ludlow “een spectaculaire aanslag met de intentie om dood of terreur te zaaien”.

Ludlow, die zichzelf ‘de adelaar’ noemde, was van plan om met het voertuig in te rijden op de winkelende massa, in de hoop meer dan 100 mensen te doden. Hij had ook twee andere toeristische topbestemmingen op het oog: het beroemde wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds en St. Paul’s Cathedral.

Een notitie over de geplande aanslag in Oxford Street (hij schreef ook een notitie over Madame Tussauds) laat weinig aan de verbeelding over:

“Oxford Street - lange weg zonder barrières die bestelwagen tegenhouden om op het trottoir te rijden. De drukste tijd is tussen 11:00-12:00 uur met zaterdag als drukste dag. ‘Wolf’ zou een ramaanslag moeten gebruiken of ... truck moeten gebruiken om het aantal doden te maximaliseren ... het is een drukke straat het is ideaal voor een aanval. Er wordt verwacht dat er bijna 100 kunnen worden gedood tijdens de aanval.”

De voormalige medewerker van postbedrijf Royal Mail kwam voor het eerst op de radar van de politie in 2010, toen hij een demonstratie van de radicale haatprediker Anjem Choudary (die in 2016 werd veroordeeld tot vijf en een half jaar opsluiting, nvdr.) bijwoonde. Op zijn zestiende was Ludlow namelijk al bekeerd tot de islam.

Neonazi

In een amateuristische YouTube-video die hij op 19-jarige leeftijd maakte, beschreef de autistische Ludlow hoe hij zich had bekeerd van het neonazisme naar radicaal islamisme. “Ik haatte eerst zwarte mensen en Aziaten en Arabieren. Ik bewonderde Hitler voor de uitroeiing van de joden omdat ik dacht dat hij iets goeds had gedaan.”

Vier jaar geleden, in 2015, werd de man voor het eerst opgepakt. Hij werd ervan verdacht lid te zijn van de verboden extremistische islamistische groep Al-Muhajiroun, die ooit werd geleid door – jawel - Choudary. Ook werd bij Ludlow thuis documentatie van IS aangetroffen. Hij bleek ook contacten te hebben met een Britse IS-strijder in Syrië. Toch werd hij tot dan nooit aangeklaagd.

Pogingen om hem Prevent, het deradicaliseringsprogramma van de Britse overheid, te laten volgen, mislukten. Wel integendeel: Ludlow begon steeds meer te radicaliseren en interesse te tonen voor terroristische activiteiten.

Vlucht naar Filipijnen

In februari vorig jaar werd hij tegenhouden op de luchthaven van Heathrow toen hij naar de Filipijnen wou vliegen. Hij wou er zich in de stad Zamboanga aansluiten bij jihadistische groepen. Nadat hij werd tegengehouden, begon de twintiger pas een aanslag op Brits grondgebied te beramen. Luddow zei dat de inbeslagname van zijn paspoort “zijn hart gebroken had” en dat hij door zijn Filipijnse contactpersoon, de geradicaliseerde arts Eyadzhemar Abdusalam (die zich Abu Yaqueen liet noemen, nvdr.), werd aangestuurd om een aanslag uit te voeren.

Sindsdien hield de politie hem nauwlettend in de gaten. Vanaf maart 2018 observeerden undercoveragenten Ludlow, die dan vanuit zijn woonplaats Rochester naar het centrum van Londen reisde, om foto’s te maken van monumenten en drukbezochte plaatsen zoals de Disney Store op Oxford Street. Hij drukte er ook IS-documentatie af in internetcafés.

In april vorig jaar werd een mobiele telefoon gevonden in een afvoerput bij Ludlows huis, volgens de BBC had hij de telefoon gewoon over de haag bij de buren gegooid. Daarop werden alleszins foto’s van zijn ‘reis’ naar Londen gevonden en een video waarin hij trouw zweert aan IS.

Notities in vuilnisbakken

Ludlow had ook een Facebookpagina genaamd ‘Antique Collections’ aangemaakt waarmee hij geld verzamelde om op te sturen naar zijn Filipijnse inspirator Yaqeen. De politie vond in die periode ook in vuilnisbakken aan Ludlows huis de verscheurde notities met de plannen voor de aanslagen. Ludlow werd opgepakt in april.

Jouw loyaliteit voor het gewelddadige extremisme ging zeer ver Rechter tot Ludlow

De man pleit nu schuldig bij de rechtbank van Old Bailey voor het plannen van een aanslag in het Verenigd Koninkrijk en voor het financieren van IS. De rechter zei dat Ludlow zich bezig had gehouden met de voorbereidingen voor een “spectaculaire aanval met meerdere slachtoffers met de bedoeling dood of terreur te zaaien”. “Jouw loyaliteit voor het gewelddadige extremisme ging zeer ver. Er kan geen andere verklaring voor de voorbereiding zijn dan het doden van onschuldige mensen in een aanslag om ideologische redenen”, zei de rechter nog.

De rechter verwierp ook nog de bewering dat Ludlow was gedwongen “door een volgeling van Islamitische Staat op de Filipijnen”. “Ik beschouw je niet als misbruikt”, zei hij tot de 27-jarige man. “Je was zeer goed in staat om zelf het Prevent-programma te negeren.”