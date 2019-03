Beke houdt voet bij stuk in vete met Orbán: “Tot hier en niet verder” YM

03 maart 2019

09u22

Bron: Wellt am Sonntag, VRT NWS 127 CD&V-voorzitter Wouter Beke laat zich niet van de wijs brengen na de harde kritiek van Hongaars premier Viktor Orbán aan zijn adres. “Op een gegeven moment moet je zeggen: ‘Tot hier en niet verder’”, zegt Beke in een reactie aan VRT NWS. Orbán haalde zwaar uit naar onder meer CD&V, omdat zij zijn partij uit de EVP-fractie willen zetten.

Donderdag raakte bekend dat CD&V, samen met cdH en het Luxemburgse CSV een brief hadden geschreven naar de Europese Volkspartij (EVP) om de Fidesz-fractie uit de partij te zetten. Er was al langer wrevel naar de partij van Orbán toe, maar zijn meest recente postercampagne over Europees Commissievoorzitter en EVP-boegbeeld Jean-Claude Juncker was de druppel. Daarin werd Juncker afgebeeld als de schuldige voor de migratiestroom naar Europa.



Orbán zou Orbán niet zijn als hij zich daar gewoon bij neer zou leggen en dus haalt hij in een interview met het Duitse Welt am Sonntag ongemeen hard uit.

“Salamitactiek”

Volgens Orbán spelen dergelijke “nuttige idioten”, zoals CD&V en cdH, links in de kaart. “Als wij weg zijn, zullen ze de Italianen aanvallen, en daarna de Oostenrijkers. Dat is de salamitactiek die gebruikt wordt om de EVP op Europees niveau te verzwakken zodat de socialisten, links, het leiderschap kan overnemen in Europa”, klinkt het fors.

Daarna volgt nog een fikse sneer. “Niet iedereen begrijpt dit, maar in de wetenschappelijke literatuur over politiek worden ze, net als Lenin deed, omschreven als ‘nuttige idioten’. Terwijl ze geloven dat ze een intellectuele strijd uitvechten, dienen ze de machtsbelangen van de anderen, onze tegenstanders.”

Volgens Orbán is de kans onbestaande dat zijn partij uit de EVP wordt gezet. “Zo’n uitsluiting is geen rationeel alternatief”, houdt hij vol.

Beke: interview staat vol fake news

“Het interview met Orban in Welt am Sonntag staat bol van fake news”, zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke in een reactie. “Het interview bewijst waarom wij de lijn trekken”, dixit Beke op Twitter. “Met de nakende brexit, klimaatuitdagingen, het veiligheidsvraagstuk, ... hebben we nood aan bouwers, niet aan slopers. CD&V wil een EVP van bouwers.”

“Viktor Orbán en Hongarije krijgen elk jaar 4 miljard euro steun van de Europese Unie”, aldus Beke in een reactie aan VRT NWS. “Tegenover die steun mag dan wel iets staan: respect voor de Europese waarden en de Europese regels.”

Volgens Beke is Orbán een vat vol contradictie. “Als je ziet dat we Europa willen versterken, bijvoorbeeld door onze buitengrenzen te bewaken tegen de migratiedruk, dan is hij de eerste om daar tegenin te gaan en Frontex (het Europese agentschap dat instaat voor de bewaking van de Europese buitengrenzen, red.) niet de nodige middelen te geven.”

“Je kan niet langs de ene kant willen nemen en langs de andere kant niets willen teruggeven”, klinkt het fors. Daarom zet de CD&V ook door met haar vraag om Fidesz uit de EVP te weren. “We zijn intussen met zeven partijen die dat op 20 maart (de eerstvolgende politieke vergadering van de EVP, red.) op de agenda zullen zetten.”

Nieuwe zondebok

Voorts kondigde hij aan dat hij zijn affichecampagne tegen Juncker zal stopzetten. Hij zal zich nu richten op een andere zondebok. “In de volgende fase van onze partijcampagne zal je iemand anders op de affiches zien: mijnheer Timmermans”, oftewel vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, een Nederlandse sociaaldemocraat. Hij is als ‘Spitzenkandidat’ van de Europese sociaaldemocraten kandidaat-voorzitter van de Commissie bij de komende Europese verkiezingen.