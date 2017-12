Bejaarde vrouw (70) overleeft val van balkon dankzij sneeuw HA

Bron: DPA 0 Thinkstock (Illustratiefoto) Op het Russische eiland Satsjalin heeft een hevige stormwind een 70-jarige vrouw van het balkon van haar woning geblazen. De bejaarde overleefde de val van vier verdiepingen hoog doordat ze in een hoop zachte sneeuw viel, melden Russische staatsmedia.

De Russische was naar verluidt aan het roken op haar balkon toen het noodlot toesloeg. Door de dikke laag sneeuw geraakte de ziekenwagen niet tot bij de vrouw. Het slachtoffer werd uiteindelijk in de laadbak van een bulldozer naar het ziekenhuis overgebracht. Over de toestand van de vrouw is niets bekend.