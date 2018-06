Bejaarde man zakt tot aan oksels in moeras, maar wordt op tijd gevonden dankzij drone Delphine Vandenabeele

20 juni 2018

14u51

Bron: VTM Nieuws 0 Een Engelsman is afgelopen weekend vast komen te zitten in een moeras. Na achttien uur kon hij gered worden dankzij een drone. De 75-jarige man kende de weg, maar raakte tot aan zijn oksels vast in de modder. Hij had nooit gedacht dat hij gevonden zou worden.

Peter Pugh uit Brancaster kwam dit weekend niet thuis na een wandeling. De man kent zijn weg in het moeras, maar raakte er niet meer uit. De grond onder zijn voeten werd onstabiel en Peter Pugh struikelde. Na een korte rustpauze kwamen zijn voeten helemaal vast te zitten. De zeventiger kon niet meer weg.

Na achttien uur verdwenen te zijn, kon een politiedrone de man lokaliseren. Hij had "nooit gedacht dat hij gevonden zou worden”, vertelt hij al revaliderend in het hospitaal. Het is dankzij zijn goede conditie dat de man het uiteindelijk haalde.