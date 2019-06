Bejaarde man verliest controle over stuur en vlamt over voetpad

JOLE

18 juni 2019

21u19

Bron: KameraOne 0

Een bejaarde man van 86 heeft de schrik van zijn leven beleefd. De Australiër verloor de controle over het stuur en raasde op het voetpad langs verschillende winkels. Hij reed een oorlogsmonument aan, reed over een rotonde en kwam uiteindelijk tot stilstand toen hij tegen een verkeersbord botste. Tot grote verbazing van de omstaanders raakte niemand gewond. Het is onduidelijk waarom de man de controle verloor.