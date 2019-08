Bejaarde man (92) voor 1.850 euro opgelicht door pannenverkoper mvdb

10 augustus 2019

19u02

Bron: PZC 1 Een 92-jarige man uit het Nederlandse Sluis in Zeeuws-Vlaanderen is slachtoffer geworden van een louche pannenverkoper. De bejaarde is voor liefst 1.850 euro opgelicht. De oplichter zou mogelijk meer slachtoffers hebben gemaakt.

De pannenverkoper ging afgelopen week van deur tot deur in Sluis en Terneuzen. Beide gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen liggen op een boogscheut van de Belgische grens. De oplichter doet bewoners een interessante aanbieding: een hele pannenset voor een scherpe prijs. Voor het gemak kan de koper meteen het hele bedrag met de betaalkaart betalen.



Bij het betalen zit 'm nu juist de truc. Er wordt veel meer geld afgeschreven dan afgesproken. De gedupeerden ontdekken pas later dat er een enorm geldbedrag is afgeschreven voor een paar pannen. Van de verkoper is bekend dat hij rondrijdt in een grijze Peugeot Partner. Naast pannen zou hij ook scootmobielen en messensets verkopen. De politie is naarstig op zoek naar de oplichter.