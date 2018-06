Bejaarde maffiabaas 'Cadillac Frank' van Cosa Nostra schuldig aan moord lva

23 juni 2018

00u04

Bron: ANP, CBS News 0 Een federale jury in Boston acht een bejaarde ex-maffiabaas van de Cosa Nostra in New England schuldig aan de moord op een nachtclubeigenaar in 1993. Het stoffelijk overschot werd begraven in Rhode Island en pas dertien jaar later ontdekt.

De juryleden zijn van mening dat er voldoende bewijs is dat de 84-jarige Francis 'Cadillac Frank' Salemme, die hulp kreeg van een 20 jaar jongere kompaan en zijn zoon, verantwoordelijk is voor de dood van Steven DiSarro. Deze horeca-man werkte volgens hen samen met de politie en moest daarom uit de weg worden geruimd.

Als ook de rechter moord bewezen acht dan kunnen Salemme en zijn kompaan levenslang krijgen. Zijn zoon is in 1995 gestorven aan kanker. De uitspraak is 13 september. De advocaat van Salemme toonde zich vrijdag zwaar teleurgesteld en kondigde hoger beroep aan.

De hoofdgetuige in de zaak is Salemme's vroegere beste vriend Stephen 'The Rifleman' Flemmi. Flemmi zou hebben gezien hoe DiSarro werd gewurgd bij de Salemme's thuis. Hij kreeg daarbij hulp van zijn zoon Frank jr. en zijn kompaan Paul Weadick. Volgens de advocaten van 'Cadillac Frank' heeft Flemmi gelogen om strafvermindering te krijgen. Flemmi zit levenslang uit voor de moord op tien mensen.

Salemme werd al lang verdacht van de moord op DiSarro, maar werd pas beschuldigd toen zijn lichaam in 2016 werd opgegraven achter een oud fabrieksgebouw in Rhode Island. De eigenaar van het gebouw had de FBI verteld over de lichamelijke resten nadat hij was opgepakt in een drugszaak.

Salemme was indertijd het kopstuk van de georganiseerde misdaad in Boston met James 'Whitey' Bulger aan zijn zijde. Op diens criminele leven zijn de films 'Black Mass' (2015) en 'The Departed' (2006) gebaseerd.

Getuigenbeschermingsprogramma

De bejaarde ex-maffiabaas heeft al een hele reeks andere moorden toegegeven. Door samen te werken met de FBI toen hij te horen had gekregen dat Bulger en Flemmi dat ook hadden gedaan achter zijn rug, kreeg hij een drastische strafvermindering en werd hem een getuigenbeschermingsprogramma aangeboden.

In 2004 werd hij uit het programma gegooid toen de FBI ontdekte dat hij had gelogen: hij had iemand anders de schuld gegeven van de moord op DiSarro. Kort daarop werd hij echter opnieuw tot het programma toegelaten. Hij leefde in Atlanta onder de valse naam Richard Parker tot de resten van DiSarro in 2016 werden gevonden.