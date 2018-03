Bejaarde Duitser in ziekenhuis nadat... kerstboom in vlammen opgaat TTR

11 maart 2018

18u07

Bron: Belga 0 Veel mensen kijken reikhalzend uit naar warmer weer en proberen te genieten van de eerste lentezon. Toch zijn er hier en daar die hards die de winter nog niet willen uitzwaaien. Zo ook een bejaard echtpaar uit Rijnland-Palts in het zuidwesten van Duitsland.

Verknocht als ze zijn aan de kerstperiode laten ze hun kerstboom traditioneel tot diep in de lente in hun woonkamer staan, maar dat zal dit jaar niet het geval zijn. De boom ging namelijk in vlammen op.

Elke avond wordt de kerstboom verlicht met kaarsen, maar door het droge hout en de droge naalden, vatte de boom afgelopen weekend vuur bij dat ritueel. De 77-jarige man werd met brandwonden en een rookvergiftiging naar het ziekenhuis van Alzey gebracht, zo meldt de politie. Zijn 75-jarige vrouw bleef ongedeerd.