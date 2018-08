Bejaard koppel veroorzaakte per ongeluk dodelijke bosbrand in Californië, nu krijgen ze golf van steun van de slachtoffers ADN

19 augustus 2018

11u02

Bron: ABC News 0 De dodelijke bosbranden in Californië gaan gepaard met verdriet, vernieling, woede en wanhoop. Maar ook met liefde. Een bejaard koppel dat per ongeluk één van de branden heeft veroorzaakt, krijgt honderden lieve boodschappen vol steun van dezelfde gemeenschap die zo zwaar getroffen werd door de vuurzee.

Californië wordt geteisterd door een tiental zware bosbranden. Zo ook door de brand ‘Carr’, in het noorden van de Amerikaanse staat. De brand heeft sinds 23 juli al aan zeker acht mensen het leven gekost en een gebied van 82.000 hectare vernield. Meer dan duizend huizen werden verwoest.

Klapband

Intussen is duidelijk dat de Carr-brand per ongeluk veroorzaakt werd door de caravan van een ouder koppel. Twee tachtigers hadden onderweg een klapband gekregen. Hun velg die daarop contact maakte met het asfalt zorgde voor vonken die in het droge landschap vlogen en instant ontvlamden. Het vuur werd gevoed door bloedhete temperaturen en een droge wind, en nam in geen tijd gigantische proporties aan. De verwoesting en het menselijk leed zijn immens.

Schuldgevoel

Toen local Rachel Pilli uit Redding het nieuws van de oorzaak hoorde, dacht ze meteen aan het bejaarde koppel achter de klapband. Hoe slecht moesten ze zich voelen dat zij de oorzaak zijn van een drama waarbij onder meer twee kindjes omkwamen? Toen ze vorige zondag in de kerk zat, hoorde ze een bevriende brandweerman toevallig praten over het paar. Het bleek te gaan om de buren van zijn moeder. Hij vertelde dat het koppel zich inderdaad verschrikkelijk voelde. De vrouw ging kapot aan schuldgevoel. Ze huilde non-stop.

A few days ago, some clarity came regarding the starting point of the Carr Fire coming from a flat tire on a trailer and a metal rim from that tire creating a spark. When a few locals found out that the couple driving the vehicle blamed themselves for the fire, they posted that information to social media, and the communities of Shasta County responded with grace, kindness, and forgiveness. Hundreds of messages, cards, and notes of love and encouragement have come in for the couple, with the hopes that healing from any trauma and peace of heart and mind would fill them. Rachel Pilli, who has been working to collect the cards, said this about the outpouring from the community: "I think the fire has caused us to look into each other's eyes and discover the human kindness in us." #reddingstrong 5,298 Likes, 56 Comments - Bethel Church (@bethel) on Instagram: "A few days ago, some clarity came regarding the starting point of the Carr Fire coming from a flat..."

Rachel schreef ter plaatse een kaartje met een lieve boodschap en vroeg de brandweerman of hij het aan de tachtigers wilde geven. Thuis bedacht ze dat ook haar vrienden misschien iets gelijkaardigs wilden doen. In een private Facebookgroep voor lokale mama's deed ze het verhaal en vroeg ze of zij ook een kaartje wilden schrijven. Zij zou het via de brandweerman aan het stel bezorgen. De respons was overweldigend.

Honderden kaartjes

Vriendin Hope Seth besloot de oproep van Rachel maandag opnieuw te posten op een openbare Facebookpagina, waar slachtoffers van de Carr-brand verhalen delen en steun zoeken bij elkaar. In geen tijd ging de post viraal. Mensen die al hun hebben en houden verloren, mensen die geliefden verloren, die alles kwijt zijn, lieten van zich horen. De duidelijke boodschap: “Het was een ongeluk, dit is niet jullie schuld!” Ook de kaartjes en brieven volgden snel.

“We hebben nu al meer dan 650 kaartjes, brieven, berichtjes, cadeautjes en bloemen”, kirt Rachel. "Dit toont echt het medeleven en de vriendelijkheid van onze gemeenschap aan", zegt ze. "Het vuur heeft ons gedwongen om in elkaars ogen te kijken en goedheid te ontdekken."