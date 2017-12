Bejaard koppel op stap met 30 kilo cannabis: "Het zijn gewoon kerstcadeaus" LVA

Bron: The Washington Post, York News-Times 74 Twitter: York News-Times Afgelopen dinsdag heeft de politie in de rurale Amerikaanse staat Nebraska bijna 30 kilo cannabis in beslag genomen. Ze deden de vondst in de pick-uptruck van de 80-jarige Patrick Jiron en zijn 70-jarige vrouw Barbara die onderweg waren naar Vermont "om de kerstsfeer te verspreiden".

Toen een Toyota-truck op de snelweg een volle lijn negeerde, hield de politie de wagen tegen. Een verdachte geur deed vermoeden dat er zich cannabis in de auto van het bejaarde koppel bevond. Dat vermoeden werd bevestigd toen ze met de hulp van een drugshond in de laadbak bijna 30 kilo cannabis aantroffen met een straatwaarde van 336.000 dollar of bijna 300.000 euro.

Volgens het koppel, dat onderweg was van het noorden van Californië naar de oostelijke staat Vermont, was er een simpele verklaring voor de massale hoeveelheid weed in hun koffer: "Het zijn gewoon kerstgeschenken."

De politie arresteerde het paar wegens drugsbezit met de intentie tot verkoop. Anders dan in sommige Amerikaanse staten, zoals Nebraska's buurstaat Colorado, is het bezit van marihuana in Nebraska illegaal.

Elderly couple claims marijuana was for Christmas presents https://t.co/aCNGKuhJE0 pic.twitter.com/HyrTJfHcvz York News-Times(@ yorknewstimes) link