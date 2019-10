Bejaard echtpaar sterft door bosbrand in Australië ttr

10 oktober 2019

13u06

Bron: belga 0 De onbeheersbare bosbrand in het noorden van de Australische deelstaat New South Wales (NSW) heeft eerder deze week het leven gekost aan een bejaard Australisch echtpaar. Dat meldt de politie. Zij zouden de eerste twee slachtoffers van het seizoen zijn.

De stoffelijke overschotten van een 77-jarige man en een 68-jarige vrouw werden vandaag door overheidsinstanties gevonden in Coongbar in de buurt van Drake. "De omstandigheden rond de ongelukkige dood van deze twee mensen zullen uitgebreid onderzocht worden", zei opzichter Toby Lindsay.

Volgens hem werden de lichamen teruggevonden in een huis in een afgezonderd gebied dat door vuur verwoest werd. Wanneer het echtpaar precies stierf, is niet duidelijk. Het vuur, dat meer dan een maand geleden ontstond na een blikseminslag en al verschillende huizen vernielde, bereikte Coongbar dinsdag.

“Aangestoken”

De bosbrand van Drake en een bosbrand in Busbys Flat werden gisteren samengevoegd tot een grote vuurzee. Volgens de brandweer vernielde de bosbrand van Drake al acht huizen. Die van Busbys Flat, die vrijdag ontstond en "opzettelijk aangestoken" zou zijn, vernietigde er al 21. De twee bosbranden verwoestten samen al meer dan 115.000 hectare.

Momenteel woeden er 34 bosbranden verspreid over New South Wales, waarvan er acht onbeheersbaar zijn. Voor allemaal geldt het lagere alarmniveau.