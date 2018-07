Beierse zusterpartij van Merkel krijgt klappen in peilingen na asielcompromis KVE

09 juli 2018

14u19

Bron: Belga 0 De Duitse christendemocratische CSU, de Beierse zusterpartij van de CDU van bondskanselier Angela Merkel, heeft klappen gekregen bij de jongste peilingen. De partij strandt op 38 procent, daar waar ze bij de verkiezingen van 2013 nog 47,7 procent haalde, zo blijkt uit de peiling die uitgevoerd werd in opdracht van tv-zender RTL/n-tv.

De bevraging vond plaats meteen nadat de CSU en CDU een compromis hadden afgesloten over de asielcrisis.

Aan de Duits-Oostenrijkse grens zullen er geen eenzijdige terugwijzingen komen van asielzoekers die al in een ander EU-land een asielaanvraag hebben ingediend. Ze zullen binnen 48 uur teruggebracht worden naar het land waar ze die aanvraag hebben ingediend. In de regel gebeurt dat via de luchthaven van München.

De Groenen komen op de tweede plaats met 15 procent. In 2013 behaalden zij nog 8,6 procent. De derde plaats in de peiling is weggelegd voor

Alternative for Germany (AfD), met 14 procent.