Beierse politie begint met controles aan Oostenrijkse grens KVE

18 juli 2018

12u23

Bron: Belga 5 Na lange discussies tussen de zuidelijke deelstaat Beieren en de Duitse bondsregering over de definitieve verdeling van de bevoegdheden is de nieuwe Beierse grenspolitie begonnen met controles aan de grens tussen Beieren en Oostenrijk.

De controles, die flexibel en om het uur aan verschillende grensovergangen geïnstalleerd worden, vervolledigen de vaste controles aan drie grote grensovergangen op de snelwegen. In samenwerking met de federale overheid wil Beieren zijn grenzen en het grensgebied veiliger maken, zei minister-president Markus Söder (CSU) bij de officiële start van de controles vandaag in Kirchdorf am Inn.

De grenspolitie begint aan zijn taken met de nu al ingezette 500 ambtenaren van de Beierse politie. Pas enkele dagen geleden waren Beieren en de overheid het eens geworden over de opdrachten van de nieuwe eenheid. Die mag voortaan controleren aan de Duits-Oostenrijkse grens, maar enkel met toelating of op bevel van de federale overheid. Ze kan niet onafhankelijk beslissingen nemen en zeker niemand aan de grens weigeren of terugsturen naar Oostenrijk. De bewaking van de buitengrenzen blijft in principe een federale bevoegdheid.

