Beierse CSU sluit coalitie, Vrije Kiezers leveren drie ministers

05 november 2018

07u21

Bron: ANP, Belga 0 De conservatieve partij Vrije Kiezers mag in de nieuwe regering van de Duitse deelstaat Beieren drie ministers leveren. Die komen op de departementen Cultuur, Milieu en Economische Zaken. De laatste portefeuille is uitgebreid met Ontwikkeling. Dat heeft de huidige en aanstaande premier Markus Söder gezegd tijdens een vergadering van het bestuur en de fractie van de CSU nadat dit weekend een coalitie-akkoord tussen beide partijen werd gesloten.

De christendemocraten verloren drie weken geleden de absolute meerderheid in de Zuid-Duitse deelstaat en werden na jaren alleen aan de macht gedwongen een coalitie te vormen. Na de harde opstelling in de verkiezingscampagne tegen Alternative für Deutschland waren de Vrije Kiezers de meest logische partner. Die krijgt in het Beierse kabinet ook nog twee staatssecretarissen.

De CSU vult alle andere posten, waaronder een nieuw ministerie van Digitalisering. De regering-Söder, die in totaal achttien ministers en staatssecretarissen telt, wordt op 12 november beëdigd. Hubert Aiwanger, de leider van de Vrije Kiezers, wordt volgens de Süddeutsche Zeitung minister van Economie en tevens vicepremier. Hij en zijn partijgenoten hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat.

CSU en Vrije Kiezers hebben afgesproken de omstreden aanleg van een derde startbaan op het vliegveld van München op de lange baan te schuiven. Het plan, waarover beide partijen radicaal van mening verschillen, gaat tot zeker eind 2023 de ijskast in.

De partijcomités werden gisteren op de hoogte gebracht, om vervolgens over het akkoord te stemmen. IVandaag wordt het ondertekend, morgen wordt Söder in het parlement herverkozen als Beierse minister-president.

CSU verloor bij de verkiezingen drie weken geleden meer dan 10 procent, en haalde nog 37,2 procent van de stemmen. De partij moest dan ook op zoek gaan naar een coalitiepartner om een regering te vormen. Freie Wähler kwam op met een lijst van niet-partijgebonden kandidaten. Naast conservatieve standpunten, hebben ze ook aandacht voor ecologie en sociale kwesties, die eerder aanleunen bij de groenen of de sociaaldemocraten.

