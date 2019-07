Beheerder neonaziwebsite moet 14 miljoen dollar betalen aan gepeste joodse vrouw en haar gezin kv

16 juli 2019

20u43

Bron: AP, The Guardian 0 Een rechter in de Amerikaanse staat Montana beveelt aan dat de beheerder van een neonaziwebsite een schadevergoeding van veertien miljoen dollar betaalt aan een vrouw die het slachtoffer werd van een van zijn trollcampagnes. Bovendien moet de man alle berichten verwijderen die zijn volgers aanzetten om de vrouw te pesten.

Een rechter in Missoula, Montana is van oordeel dat neonazi Andrew Anglin een fikse schadevergoeding moet betalen aan Tanya Gersh, een joodse vastgoedmakelaar, haar echtgenoot en hun twaalfjarige zoon uit het toeristenstadje Whitefish. Anglin is de beheerder van The Daily Stormer, een neonaziwebsite die de uitroeiing van joden promoot. In 2016 had de dertiger opgeroepen tot een “trollenstorm” tegen Gersh en haar familie.

Anglin beschuldigde Gersh ervan dat ze moeder van de blanke nationalist Richard Spencer* uit Whitefish probeerde de verdrijven. Hij moedigde zijn volgers daarom aan om de vrouw te bestoken met hatelijke boodschappen en postte haar naam, adres en contactgegevens op zijn website, samen met foto’s van haar en haar twaalfjarige zoon, gefotoshopt in een afbeelding van Auschwitz.



Gersh beweert dat haar gezin honderden bedreigingen, pestberichten en antisemitische boodschappen ontving. Ze daagde Anglin voor de rechter, maar die beriep zich via zijn advocaat met succes op het recht op vrije meningsuiting.

Schadevergoeding

Anglin, die zelf niet in de VS woont, werd in gebreke gesteld toen hij in april niet opdaagde voor een verhoor. Zijn advocaat trok zich vervolgens terug uit de zaak.

Rechter Jeremiah Lynch noemt het gedrag van Anglin verwerpelijk en walgelijk en stelt dat Gersh recht heeft op ‘punitive damages’ van tien miljoen dollar - het maximale bedrag dat de wet in Montana toestaat, omwille van zijn “schandelijk en verwerpelijk gedrag”. Punitive damages zijn tegelijkertijd een boete voor de veroordeelde en een schadevergoeding ter compensatie van het berokkende leed. Daarbovenop dient Gersh volgens Lynch nog vier miljoen dollar te ontvangen ter compensatie van verloren inkomsten en van het berokkende leed. Lynch heeft echter niet het laatste woord in de zaak. De Amerikaanse districtsrechter Dana Christensen moet zijn aanbevelingen nu nog goedkeuren.

Anglin moet daarnaast ook alle berichten en foto’s verwijderen die aanzetten tot de haatcampagne tegen Gersh, die nog altijd niet helemaal voorbij is.

Uitbetaling?

De kans dat Gersh het geld zal krijgen, is echter klein. Zelfs als Christensen de aanbevelingen van Lynch goedkeurt, kan Anglin moeilijk gedwongen worden tot betaling zolang hij niet in de VS is.

“Het is niet belangrijk of we het geld al dan niet krijgen”, zegt Gershs advocaat David Dinielli van het Southern Poverty Law Center. Wat hier telt is dat Tanya Gersh, een vastgoedmakelaar uit een klein stadje in Montana, zich verzette tegen de meest notoire neonazi op het internet, en gewonnen heeft.”

In een verklaring laat Gersh weten dat het oordeel van Lynch een duidelijk signaal is aan extremisten. “Deze rechtszaak ging altijd om het vermijden dat anderen de terreur moeten meemaken die ik nog steeds doorsta door een neonazi en zijn volgelingen, en ik wil ervoor zorgen dat dit nooit iemand anders kan overkomen”, vertelt de vrouw.

Andere veroordelingen

Anglin heeft voorlopig nog niet op het verdict gereageerd. Hij werd in minstens drie andere zaken bij verstek veroordeeld, onder andere in rechtszaken die werden aangespannen door twee andere doelwitten van zijn online trollcampagne. In Ohio kende een rechter vorige maand een schadevergoeding toe van 4,1 miljoen dollar aan de Amerikaanse islamitische radiopresentator Dean Obeidallah nadat Anglin hem valselijk beschuldigde van terrorisme.

* Richard Spencer is een bewonderaar van George Lincoln Rockwell, de oprichter van de Amerikaanse Nazipartij. Na Trumps verkiezing in november 2016 riep hij zijn aanhangers op om “te feesten alsof het 1933 was”, het jaar waarop Hitler in Duitsland aan de macht kwam. Hij was in augustus 2017 ook een spreker op de rally in Charlottesville, Virginia, waar een burgerrechtenactiviste om het leven kwam en negentien andere mensen gewond raakten toen een neonazi inreed op hun betoging.