Behandelingscentrum voor ebola aangevallen in Congo ADN

25 februari 2019

17u49

Bron: Belga 0 Onbekenden hebben afgelopen nacht in het oosten van Congo een ebola-behandelingscentrum van Artsen zonder Grenzen aangevallen. Het is er nu onmogelijk om patiënten te behandelen.

Volgens Artsen zonder Grenzen is er brand geweest in het centrum in Katwa. Tien patiënten zijn naar andere centra overgebracht, het personeel is geëvacueerd. Alle patiënten en personeelsleden zijn veilig. Wel is in de buurt een nog niet geïdentificeerd iemand omgekomen, zegt de organisatie.

Epicentrum van epidemie

De tiende ebola-epidemie is op 1 juni in het oostelijke Beni uitgebroken. De ziekte velde al 546 mensen terwijl er 869 gevallen zijn gesignaleerd waarvan 804 bevestigd, aldus een balans die het Gezondheidsministerie zondag heeft opgemaakt. Katwa is momenteel het epicentrum van de epidemie. Daar is Artsen zonder Grenzen sinds december actief om de ziekte te bestrijden.



De strijd tegen ebola stuit op enig voorbehoud van een deel van de bevolking en wordt ook bemoeilijkt door onder meer de aanwezigheid van gewapende groepen.