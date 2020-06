Exclusief voor abonnees Begraven als een martelaar: “George Floyd gaat de wereld veranderen” Michael Persson

10 juni 2020

10u44

Bron: De Volkskrant 0 De levensloop van George Floyd was niet smetteloos, maar hij wist veel harten te veroveren met zijn vriendelijke eenvoud. Schoolmakkers en buurtgenoten in Houston kijken terug op zijn leven op de dag dat hij werd begraven.

Hij ligt in een glanzende goudkleurige kist, in een donker pak, stijlvol en glimmend, maar met een grauw gezicht, een huid die lichter is dan die ooit is geweest – blank is voor George Floyd de kleur van de dood.

