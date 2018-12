Begrafenistrein brengt Bush naar laatste rustplaats: Texanen brengen laatste groet aan ‘hun’ president IB

07 december 2018

00u41

Bron: AP 0 De Amerikaanse president Bush heeft zijn laatste reis op aarde achter de rug. De overleden president werd na een week van ceremonies in Washington en Texas met een speciale trein in de kleuren van de Air Force One en met het opschrift ‘George Bush 41' op de zijkant, naar zijn laatste rustplaats gebracht in Whitehall, Texas. Bush zal niet ver van de halte ‘College Station’ begraven worden, bij de naar hem vernoemde presidentiële bibliotheek van de A&M University van Texas.

Het was geen geheim dat ‘41’ van treinen hield: toen de speciaal voor Bush gemaakte blauw-grijze locomotief ‘4141' in 2005 onthuld werd, grapte de oud-president nog dat hij waarschijnlijk vaker de trein zou hebben genomen dan de Air Force One, als de trein tijdens zijn presidentschap al bestaan had. “Ik zou de Air Force One hebben laten staan”, grapte hij.

Dat de trein het lichaam van Bush naar zijn laatste rustplaats zou vervoeren, was al sinds 2009 gepland, zegt de woordvoerder van Bush. “Op vraag van Bush zelf hebben we toen contact opgenomen met de spoorwegen en gevraagd of een begrafenistrein mogelijk was.” Union Pacific was maar al te vereerd om aan het verzoek mee te werken als de tijd daar zou zijn. “Uiteraard wilden we daarvoor deze speciale locomotief gebruiken.”

Treinfanaat

De locomotief werd oorspronkelijk besteld voor de opening van de tentoonstelling ‘Treinen: Sporen van het IJzeren Paard’ in de naar Bush vernoemde bibliotheek in Whitehall. Na een korte training als machinist reed Bush de trein dertien jaar geleden zelf naar de expositie toe. “We gingen vroeger altijd met de trein en ik ben het nooit vergeten”, zei Bush bij die gelegenheid en herinnerde zich hoe vaak hij met als kind met zijn familie de trein nam en er vaak op in slaap viel.”

De jonge Bush arriveerde per trein bij de legerbasis waar hij zijn dienst als gevechtspiloot in de Tweede Wereldoorlog zou beginnen, en reed na de oorlog per trein weer terug naar huis. Hij gebruikte ook de trein voor zijn campagne in 1988 en deed na zijn nederlaag tegen Bill Clinton in 1992 de Midwest aan met de trein ‘Spirit of America’.

Acht presidentiële begrafenistreinen

Dat Bush om een begrafenistrein vroeg voor zijn uitvaart, is dus niet zo gek, al is het al 49 jaar geleden dat er voor het laatst een president per trein naar zijn laatste rustplaats gebracht is. Dat was Dwight Eisenhower, die per spoor vanuit Washington door zeven staten heen naar zijn thuisstad Abilene in Kansas werd gebracht.

Eisenhower was eveneens de laatste Amerikaanse president die veelvuldig gebruik maakte van de trein, aangezien zijn vrouw Mamie vliegen verschrikkelijk vond. Tijdens de campagne van 1952 reisde Eisenhower per trein maar liefst 51.000 mijl door Amerika en deed daarbij 252 stations aan.

De eerste president die een begrafenistrein kreeg was Abraham Lincoln in 1865, de overleden Bush is nu de achtste president in de Amerikaanse geschiedenis die een begrafenistrein heeft gekregen.

Duizenden mensen brachten laatste groet

In de dorpjes die de trein op de 130 kilometer lange route aandeed tijdens de rit vanuit Houston naar College Station in Whitemore, stonden duizenden mensen langs de sporen en op viaducten om een laatste groet aan ‘hun’ president te brengen. Bush lag opgebaard in de zesde wagon, die voor de gelegenheid met transparante ramen was uitgerust, zodat de rouwende menigte een glimp kon opvangen van de kist van de president, met daaroverheen de Amerikaanse vlag gedrapeerd.

In een van de eerste dorpjes die de trein aandeed, Pinehurst, stond de 38-jarige Andy Gordon met zijn twee dochtertjes van zes en drie de overleden president voor een laatste groet op te wachten. “Ik hoop dat mijn kinderen dit moment en de betekenis ervan later zullen herinneren”, zegt de man.

Na aankomst van de trein in College Station, zal Bush met een laatste privéceremonie worden uitgeleid en daarna worden begraven naast zijn vrouw Barbara, die in april van dit jaar overleed en zijn dochter Robin, die op driejarige leeftijd overleed in 1953.