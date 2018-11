Begrafenisondernemer verliest dode baby op autoweg in Australië Chris Klomp HA

30 november 2018

17u51

Bron: AD.nl 0 Een begrafenisondernemer in Australië is in opspraak geraakt omdat ze bij het vervoeren van een dode baby het lichaampje onderweg is verloren. Het kind is mogelijk tijdens een chauffeurswissel op het dak van de auto gelegd en daarna vergeten. Wegenwerkers vonden het lijkje gisteren langs de kant van de weg.

De overleden baby was onderweg van Rockhampton naar Brisbane, een rit van zeven uur, meldt de lokale nieuwssite 9News. Volgens de lokale krant Sunshine Coast Daily is de baby per ongeluk op het dak van de auto gelegd en daarna van het voertuig gevallen. De uitvaartondernemer merkte het verlies pas op bij aankomst in Brisbane. Wegenwerkers troffen het kind gisteren aan langs de kant van de weg.



De nabestaanden zijn in shock. Ze willen geen gebruik meer maken van de diensten van de betrokken uitvaartonderneming. De plaatselijke afdeling van het ministerie van Volksgezondheid in Queensland is een onderzoek gestart en overweegt om de uitvaartondernemer niet meer in te schakelen voor overheidsopdrachten.