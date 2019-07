Begrafenisonderneemster (24) wil dolgraag kind van 79-jarige echtgenoot Tom Tates

01 juli 2019

11u57

Bron: AD.nl 50 Amerikaanse media raken niet uitgepraat over een opvallend liefdeskoppel uit Sheridan (Arkansas): de 24-jarige begrafenisonderneemster Alexis Reid en haar kersverse echtgenoot Charles Tadlock (bijna 80). Ondanks een leeftijdsverschil van 55 jaar wil het eind vorig jaar getrouwde stel, dat elkaar in 2017 ontmoette tijdens de uitvaart van Tadlock's vrouw, snel een kindje op de wereld zetten.

Volgens Alexis sprong de vonk tussen haar en de veel oudere Charles over toen ze hem verdrietig in de kerk zag zitten. “Ik kende zijn vrouw Kathy die in 2017 op uiterst tragische wijze overleed aan de gevolgen van longkanker. Met Charles had ik eigenlijk nooit contact. Maar toen ik hem zag treuren om de plotselinge dood van zijn vrouw bekroop me een groot gevoel van medelijden”, aldus Alexis. Vervolgens opperde ze om wat vaker af te spreken om Charles bij te staan in zijn rouwproces.

Aanzoek

Het hoofddoel van Alexis was, zo benadrukt ze in gesprek met The Mirror, om Charles te troosten. “Tijdens onze ontmoetingen praatten we meestal lang over zijn en mijn gevoelens. Uiteindelijk werden we goede vrienden en besloten we samen dingen te ondernemen. Al snel veranderde onze vriendschap in liefde, waarna Charles mij in het najaar van 2018 spontaan een huwelijksaanzoek deed.’’



Met succes, want twee maanden nadat de man met enige moeite op zijn knieën was gegaan, stapten de twee al in het huwelijksbootje. “Mijn Charles wilde vanwege zijn hoge leeftijd niet langer wachten op een bruiloft.”

Aarzeling

Alexis had naar eigen zeggen ‘aanvankelijk enige aarzeling’ om een verbintenis aan te gaan met de 55 jaar oudere Charles. “Ik heb nog geprobeerd hem in contact te brengen met dames van zijn leeftijd, maar daar had hij geen zin in. De gedachte om met een eind zeventiger te gaan daten, stond hem tegen. Charles op zijn beurt heeft herhaaldelijk aan mij gevraagd of ik niet liever iets wilde aanknopen met een leeftijdsgenoot. Maar ik kon me, toen onze liefde al was opgebloeid, niet voorstellen dat ik hem ooit zou verlaten voor een jongere man.”

Ongeacht hoe oud je bent, heeft iedereen nog steeds echte liefde nodig Charles Tadlock

‘Kleindochter’

Door het leeftijdsverschil van 55 jaar wordt Alexis bijna dagelijks aanzien voor de kleindochter of verzorgster van haar man. Ook krijgt het koppel vaak negatieve reacties. Zo zou Alexis alleen maar uit zijn op zijn geld en rustig wachten op het overlijden van haar echtgenoot en zijn erfenis. Onzin, benadrukken de twee. Alexis: “De wereld mag onze liefde zien. Dus we houden in het openbaar gewoon elkaars hand vast en kussen waar we dat willen. Het maakt ons niet uit wat anderen denken. Hij is de echtgenoot van mijn dromen en ik voor hem, na zijn onvergetelijke vrouw Kathy, de tweede grote liefde in zijn leven.”

Alexis en Charles hebben, zo verzekeren ze, ‘een vurig verlangen’ om kinderen te krijgen. Charles, die in augustus 80 jaar wordt, onderging met succes een vruchtbaarheidstest maar desondanks lukte het Alexis nog niet zwanger te worden. “Er is op dat gebied sprake van tegenslag, maar we blijven het proberen. De artsen hebben ons gegarandeerd dat het zou moeten kunnen, omdat Charles’ zaad nog actief is.”

Verdrietig

De jonge vrouw hoopt van harte dat ze binnenkort moeder wordt. “Ik ben er klaar voor.” Wel voelt ze zich soms verdrietig als ze eraan denkt dat haar man veel eerder zal sterven dan zij. “Daarom zou een baby zo fijn zijn. Dan heb ik, ook als hij er niet meer is, altijd een deel van hem.”

De reacties op haar kinderwens zijn wisselend. Alexis haalt haar schouders op over negatieve commentaren. “Er zijn mensen die mij zelfzuchtig vinden, omdat ons kind waarschijnlijk een groot deel van zijn of haar leven zonder vader zal opgroeien. Maar zelf zie ik dat anders. Als hij sterft, heb ik niets meer van hem. Ik heb iets van hem nodig wat ik voor altijd met me mee kan dragen.”

Volgens Charles, die nog geen kinderen heeft, is hij de gelukkigste man op aarde en helpt Alexis hem het verlies van zijn eerste echtgenote (zij overleed op 77-jarige leeftijd) wat draaglijker te maken. Net als Alexis pareert hij de negatieve reacties. “We zijn een goede match en ik vertrouw Alexis voor de volle honderd procent.” En over het leeftijdsverschil: “Er zijn nu eenmaal oude mensen met jonge zielen en jongeren die zich veel ouder voelen dan ze zijn. Ik voel me stukken jonger vanbinnen dan ik er uitzie. Dus het verschil in leeftijd speelt in ons huwelijk geen rol. Gevoelsmatig zijn we namelijk even oud. En daarbij komt: ongeacht hoe oud je bent, heeft iedereen nog steeds echte liefde nodig.”