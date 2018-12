Begrafenis George Bush: Bush Jr. krijgt het moeilijk en Trump negeert de Clintons Dag van nationale rouw afgekondigd in Verenigde Staten LH kv

Bron: CNN, Reuters, The Guardian 3 Vandaag vond in de National Cathedral in Washington de staatsbegrafenis voor de voormalige Amerikaanse president George H.W. Bush plaats. Drieduizend mensen, onder wie voormalige en huidige wereldleiders, woonden de plechtigheid bij. Bush overleed afgelopen vrijdag op 94-jarige leeftijd. Hij was president van 1989 tot 1993. Onder andere zijn zoon George W. Bush nam het woord tijdens de misviering.

Het lichaam van de voormalige Amerikaanse president lag gisteren en vandaag nog opgebaard in het Capitool in Washington. Volgens een journalist van ABC7 wachtten de voorbije nacht nog honderden mensen tot drieënhalf uur om afscheid te nemen van Bush.

De ceremonie werd bijgewoond door zijn familie, de drie nog levende ex-presidenten, de Jordaanse koning Abdullah, de Britse prins Charles, Duits bondskanselier Angela Merkel en voormalig Brits premier John Major.

Ook Trump was van de partij. De spanningen tussen Trump en de familie Bush verdwenen grotendeels na de dood van Barbara Bush, toen de familie Bush contact opnam met het Witte Huis om Trump te informeren dat de staatsbegrafenis voor Bush anders zou zijn dan die van haar. De voormalige president wilde dat de huidige bewoner van het Witte Huis wel aanwezig zou zijn. Trump botste regelmatig met de familie Bush tijdens zijn presidentscampagne in 2016, die hij afschilderde als ‘status-quo figuren’.

Vandaag bevond Trump zich op de begrafenis in het gezelschap van zijn voorgangers Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton en Jimmy Carter. Hij liep er ook Hillary Clinton, zijn voormalige rivale tijdens de vorige presidentsverkiezingen, tegen het lijf. Tot nu toe heeft Trump altijd contact met zijn voorgangers vermeden, zowel individueel als in groep. Hij heeft hen nooit geraadpleegd, wat een breuk is met de traditie. Daarnaast laat hij ook geen kans onbenut om kritiek te leveren op hun beleid.

Bij aankomst namen de Trumps plaats naast Barack en Michelle Obama. Beide stellen begroetten elkaar. Donald Trump negeerde de Clintons, die aan de andere kant van de Obama’s zaten. Zijn echtgenote Melania schudde Bill Clinton wel de hand en wuifde naar Hillary.

George W. Bush en Michelle Obama kunnen het overigens wel erg goed met elkaar vinden. Nadat de ex-president de kathedraal binnenkwam in de stoet van de kist van zijn vader, begroette hij zijn collega-ex-presidenten en hun echtgenotes. Daarbij maakte hij van de gelegenheid gebruik om Michelle iets toe te stoppen, al is het onduidelijk wat precies. Amerikaanse media spreken van een snoepje. Dat zou hij ook gedaan hebben bij de begrafenis van senator John McCain.

De Amerikaanse beurzen en federale overheidsgebouwen zijn vandaag gesloten vanwege de begrafenis. Daarvoor werd een dag van nationale rouw uitgeroepen. Op maandag werd op de New York Stock Exchange en de Nasdaq al een minuut stilte in acht genomen.

Het lichaam van George H.W. Bush wordt vandaag overgevlogen naar zijn thuisstaat Texas. Daar wordt de oud-president morgen begraven bij zijn presidentiële bibliotheek, waar ook zijn vrouw Barbara en zijn dochter Robin begraven werden.

Bush Jr.: “De beste vader die een zoon zich kan wensen”

Zijn zoon George W. Bush nam het woord tijdens de misviering. “Mijn vader had maar twee instellingen”, zei hij, “volle gas en slapen”. “Hij toonde me wat het betekent om een president te zijn die dient met integriteit, leidt met moed en handelt met liefde in zijn hart voor de burgers van ons land”, zei Bush Jr. over zijn vader. “Wanneer de geschiedenisboeken geschreven worden, zullen ze zeggen dat George H.W. Bush een groot president van de VS was.”

In tranen voegde hij er vervolgens aan toe: “Jouw fatsoen, oprechtheid en ziel zullen ons altijd bijblijven. Toon ons tussen de tranen heen, de zegen van jou, een groot en nobel man, gekend en liefgehad te hebben. De beste vader die een zoon of dochter zich kan wensen.”

Verzoening

George G.W. Bush diende tijdens de Tweede Wereldoorlog als piloot voor de Amerikaanse marine. Van 1976 tot 1977 was hij hoofd van de CIA. Van 1989 tot 1993 was hij president van de VS.

Hij stond gekend om zijn beleid waarbij hij Republikeinen en Democraten dichter bij elkaar probeerde te brengen. “George H.W. Bush was Amerika’s laatste grote soldaat-staatsman”, zei presidentieel biograaf Jon Meacham tijdens zijn lofrede. “Hij sprong tijdens de Koude Oorlog in de bres tegen het totalitarisme. Hij sprong in Washington in de bres tegen ondoordachte partijdigheid.”

Maar Bush stond ook aan het roer toen zijn land te kampen had met een zwakke economie en hij kreeg kritiek voor zijn gebrek aan inspanningen om de aidsepidemie in de VS in te dijken. Toen hij zich in 1992 kandidaat stelde voor herverkiezing, werd hij uit het zadel gewipt door Bill Clinton.