Begraafplaatsen vol, niemand wil Mexicaanse truck met 157 lijken van bendeleden

18 september 2018

12u36

Een koelcontainer vol met lijken in de Mexicaanse stad Guadalajara is al drie keer verplaatst, nadat omwonenden hadden geklaagd over de stank. Er is geen plek om de lichamen te begraven, want alle begraafplaatsen liggen vol.

Een passende plek vinden voor de container met 157 lijken blijkt een lastige taak te zijn voor de autoriteiten in Guadalajara. De lichamen zijn van criminelen die betrokken zijn bij de Mexicaanse drugsoorlog. De lichamen mogen volgens de Mexicaanse wet niet worden gecremeerd. En een nieuwe forensische begraafplaats is aan het einde van de maand pas klaar, meldt de lokale overheid. Daar zou plek zijn voor 700 lichamen.

De container was eerst geplaatst bij een warenhuis, maar na twee weken begonnen omwonenden te klagen over de stank en de vliegjes die de trailer aantrok. De burgemeester van de stad gaf de opdracht om de container binnen 48 uur te verplaatsen.

De container verhuisde daarop naar een andere plek, maar ook daar klaagden omwonenden. "Er wonen veel kinderen in deze wijk en we zouden er ziek van kunnen worden", verklaarde een buurtbewoner aan het Franse persbureau AFP.

200.000 moorden

Sinds 2006 zijn er 200.000 moorden gepleegd in Mexico. In dat jaar startte de overheid een oorlog tegen drugs. Alleen in Jalisco zijn dit jaar al 1.500 mensen omgekomen door een misdrijf. Afgelopen zondag kwam Mexico nog in het nieuws, nadat een mariachi-band tijdens een optreden de instrumenten neerlegde, vuurwapens pakte en om zich heen begon te schieten. Volgens de overheid had de schietpartij wellicht te maken met ruziënde drugskartels.