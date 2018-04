Begin van Wereldoorlog III? "Aanval op Syrië louter symbolisch" Joeri Vlemings Bieke Cornillie Rob Van Herck

14 april 2018

12u53

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws, The Guardian 85 De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk hebben vannacht gezamenlijk meer dan honderd luchtaanvallen uitgevoerd op Syrië. De vergeldingsoperatie - voor het gebruik van chemische wapens - boezemt experts de angst in dat het conflict zou kunnen escaleren. En dan lijkt een Derde Wereldoorlog niet veraf. Maar is die vrees gegrond? "Waar zo'n vergeldingsactie vooral op doelt, is een duidelijk signaal geven", zegt Ruslandkenner Koen Schoors (UGent).

Schoors relativeert de gevolgen van de aanval van vannacht: "De geallieerden willen een duidelijke waarschuwing geven aan Rusland en Syrië: 'Jullie moeten niet proberen.'" Professor Internationale Politiek David Criekemans (UA) beaamt aan VTM NIEUWS: "De aanvallen van het Westen in Syrië zijn wellicht louter symbolisch. Het regime van Assad is op voorhand verwittigd en was dus op de hoogte van de aanvallen."

Proxy oorlog

Toch reageren Syrië en Rusland furieus en dreigen ze dat deze actie niet zonder gevolgen zal blijven. "Als ze zeggen dat ze actie zullen ondernemen, zullen ze ook de daad bij het woord voegen", meent Schoors. "En ze zullen er ongetwijfeld ook een grote show bij voeren. Economisch zullen ze niet reageren, dat heeft weinig zin. Rechtstreeks aanvallen zou als een oorlogsverklaring zijn, maar dat is ook weinig waarschijnlijk. De kans bestaat dat ze zich op rebellen in Syrië richten en de kaart van de polarisatie trekken. Dan krijg je een soort proxy oorlog, waarbij iedereen een kamp kiest en tegen elkaar gaat opbieden met verschillende acties. Wie het eerst met z'n ogen knippert, verliest. Het risico dat zoiets escaleert, dreigt natuurlijk. Het is wachten tot eens iemand verstandig genoeg is om te stoppen. Of tot er een gesprek of vredesakkoord komt."

De VS spraken zelf van een "one-time shot", wat betekent dat de westerse geallieerden geen verdere plannen hebben om Syrië te bombarderen. Tenzij de Syrische president Bashar al-Assad deze waarschuwing tegen het inzetten van chemische wapens aan zijn laars zou lappen. "De rode lijn met betrekking tot het inzetten van chemische wapens is hersteld", legt Criekemans uit. "We vergeten wel dat er al 400.000 tot 500.000 doden zijn gevallen, waar het Westen niet meteen op gereageerd heeft, we moeten alles dus wel in proportie zien."

De bombardementen bleven dan ook ver weg van Russische en Iraanse militaire bases om zo de Russen niet al te veel in het harnas te jagen en te vermijden dat die landen zich rechtstreeks betrokken voelen in het conflict en een tegenreactie zouden plannen. De Russen werden volgens de Franse minister van Defensie Florence Parly inderdaad op voorhand gewaarschuwd dat de aanvallen eraan kwamen.

Vorig jaar meer impact

De aanval van vannacht was qua inzet van materieel zwaarder dan die van vorig jaar rond deze tijd, toen de VS een Syrische luchtmachtbasis bombardeerde. Daarbij werden 59 Tomahawk-kruisraketten afgevuurd en 20 vliegtuigen van het Syrische leger verwoest. De Verenigde Staten zetten toen geen vliegtuigen in. Dat was nu wél het geval en er werden ook meer dan dubbel zoveel wapens gebruikt om drie doelwitten te raken die gelinkt zijn aan de opslag of het testen van chemische wapens: twee in Damascus en één in Homs. Maar qua impact op Assad wordt de kracht van deze bombardementen veel lager ingeschat dan die van vorig jaar.

De troepen van de VS, Engeland en Frankrijk bleven ongedeerd, zo lijkt het. Dat was niet vanzelfsprekend omdat Rusland een gesofisticeerd luchtafweersysteem heeft geïnstalleerd in Syrië. Een ander risico was dat het raak treffen van een opslagplaats met chemische wapens het aanwezige gif zou kunnen verspreiden. Maar Britse experts gaan ervan uit dat die wapens eerder compleet opgeblazen worden dan dat hun inhoud verspreid zou worden in de lucht. Ook aan de overzijde zouden nauwelijks gewonden gevallen zijn. Syrische staatsmedia spreken van negen gewonden: zes militairen en drie burgers.

Staan we dan dicht bij een nieuwe Koude Oorlog? "De term Koude Oorlog is een term uit het verleden, die we nu proberen herboetseren", zegt Criekemans. "Het is wel duidelijk dat dit de meest diepgaande spanningen zijn sinds het einde van Koude Oorlog. Dit is maar een druppel in heel dat conflict."