Befaamde Mexicaanse drugsbaas 'El 80' gearresteerd bvb

18 mei 2018

13u47

Bron: Belga 0 De Mexicaanse politie heeft Carlos Arturo Quintana gearresteerd. Hij was h et hoofd van de gewelddadige criminele organisatie 'La Línea' , zo zegt Renato Sales Heredia, hoofd van de Mexicaanse nationale veiligheidsdienst.

De politie zocht Carlos Arturo Quintana, beter bekend onder zijn alias 'El 80', voor meerdere gewelddadige misdrijven die hij pleegde in de Mexicaanse staat Chihuahua, zo schreef de Mexicaanse minister van Binnenlandse Zaken Alfonso Navarrete op Twitter.

Quintana smokkelde drugs de Verenigde Staten binnen en stond op de lijst van meest gezochte criminelen van de fe­de­ra­le po­li­tie- en in­lich­tingendienst in de VS (FBI). Hij was het onderwerp van meerdere criminele onderzoeken.

Vermoedelijk zou hij ook de verantwoordelijke zijn voor de moord op journaliste Miroslava Breach in Chihuahua vorig jaar.

De criminele bende 'La Línea' is een vertakking van het Juàrez-kartel. Dat kartel voert momenteel oorlog tegen het Sinaloa-kartel over de lokale drugshandel.