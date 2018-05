Befaamde 104-jarige wetenschapper vliegt naar Europa voor euthanasie: “Ik vind het jammer dat ik zo oud ben geworden” ADN

Bron: CNN, ABC, The Guardian 0 Hij bereikte onlangs de gezegende leeftijd van 104 jaar, maar is het leven meer dan beu. De Australische wetenschapper David Goodall vliegt daarom naar Europa, om zijn leven te kunnen beëindigen.

De gerenommeerde plantkundige en ecoloog stapte vandaag vastberaden op het vliegtuig naar het Zwitserse Basel, waar zijn euthanasie zal voltrokken worden in een gespecialiseerde kliniek. Of hij blij is dat hij 104 jaar oud is geworden?, vroeg de Australische omroep ABC hem vorige maand op zijn verjaardag. "Nee. Als ik één verjaardagswens heb, dan is het de wens om te sterven. Ik vind het jammer dat ik zo oud ben geworden", antwoordde de academicus.

Zijn reis naar Zwitserland doet het debat rond euthanasie in zijn thuisland stevig opwaaien. In Australië is euthanasie nog steeds illegaal. In de staat Victoria wordt geassisteerd sterven wel toegelaten vanaf midden volgend jaar, maar enkel bij terminaal zieken en dat is David niet. En dus gaat het richting Zwitserland. Op de luchthaven gaven zijn familie en vrienden hem een stevige knuffel en kus. Het is de laatste keer dat ze hem zullen zien. Na enkele dagen op familiebezoek in Frankrijk zal David op 10 mei zijn laatste adem uitblazen.

Pensioen?

David Goodall werd geboren op 4 april 1941. Hij is een gerespecteerd professor, met hoge academische posities in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië. In 1979 ging hij officieel op pensioen, maar van ophouden wilde hij niet weten. Tot 2014 bleef hij eigen wetenschappelijk werk publiceren. Hij stelde ook de 30 volumereeksen van 'Ecosystems of the World', met werk van meer dan 500 auteurs, zelf samen. En hij bleef reizen. Reizen om te leren. In 2016 werd hij 'Member of the Order of Australia' dankzij zijn wetenschappelijk werk.

In datzelfde jaar werd de man wereldnieuws toen de universiteit waar hij toen als 102-jarige onbetaald werkte als honorair onderzoeksmedewerker, hem verplichtte zijn bureau te verlaten. Het personeel en de doctoraatsstudenten die hij begeleidde, waren bezorgd: was het wel gezond dat hij bleef werken? David vocht als een leeuw om de beslissing weer teniet te doen. Met succes.

"Ik hoop dat dit anderen aanmoedigt om actief te blijven in hun veld, hoe oud ze ook zijn", zei hij toen. Zijn dochter Karen stond hem bij. "Mensen worden ouder en blijven langer gezond. Als een mens wil werken en nog kan werken en bijdragen, dan moet hij daartoe de kans krijgen. Mijn vader is een heel intelligente man en een pak scherper dan veel mensen die veel jonger zijn dan hem."

Levenskwaliteit

Vandaag is de professor op zich nog gezond voor een 104-jarige, maar naar eigen zeggen gaan zijn psychische toestand en levenskwaliteit er erg op achteruit. En hij wil niet achteruit, alleen vooruit. Maar omdat zijn ogen niet meer mee willen, kan hij het academisch werk en zijn e-mails niet meer lezen, zo goed als al zijn vrienden zijn dood. Voor David is het genoeg geweest. “Ik ben niet meer gelukkig”, verklaart hij. “Dat is niet triest. Wat wel triest is, is dat iemand verhinderd wordt om te sterven. Ik vind dat elke rationele volwassene de mogelijkheid moet hebben om toegang te krijgen tot middelen die hem een vredevolle en betrouwbare dood gunnen."

Philip Nitschke, stichter van pro-euthanasieorganisatie Exit International, kent David al jaren. “Hij is al 20 jaar lid van onze organisatie. Hij is nu opgelucht”, vertelt hij. “Hij ziet het licht aan het einde van de tunnel.” David is ook blij dat hij de discussie rond levensbeëindiging weer op gang heeft gebracht. "Als iemand zelf wil stoppen met leven, dan is dat zo en heeft niemand daar wat over te zeggen", besluit de professor-emeritus.