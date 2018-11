Beetje minder steun voor Saudi-Arabië in Jemen: VS voorzien vliegtuigen niet meer van brandstof AW

10 november 2018

06u35

Bron: Belga 0 In de oorlog in Jemen, waar een internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië de Houthi-rebellen bekampt, gaan de VS niet langer de Saoedische vliegtuigen van brandstof voorzien. Dat kondigde Saoedi-Arabië vandaag zelf aan en werd bevestigd door Washington.

De steun van de VS aan deze verwoestende oorlog valt steeds moeilijker te verantwoorden. In Jemen woedt één van de ergste humanitaire crisissen van het moment.



Of de beslissing van de VS een grote impact zal hebben? Volgens Riyad is de coalitie zelf in staat om de vliegtuigen tijdens hun vlucht te bevoorraden. De beslissing zou ook gebeurd zijn "in overleg met de VS", klonk het nog.

Affaire-Khashoggi

De oorlog in Jemen woedt al jaren, maar sinds de affaire-Khashoggi is de druk op Saoedi-Arabië toegenomen om dit conflict te beëindigen. Zowel vanuit de VS als uit het Verenigd Koninkrijk kwam al een oproep aan de strijdende partijen om de vijandelijkheden stop te zetten. Maar beide landen zijn zelf bij de oorlog betrokken, wat hun positie moeilijk te verdedigen maakt. De VS leveren naast brandstof ook militaire inlichtingen en wapens aan Saoedi-Arabië.

Jemenitische burgeroorlog

In 2011 kwamen de sjiitische Houthi’s in opstand tegen de regering die voornamelijk uit soennieten bestaat. De opstand werd al snel de kop in gedrukt en het conflict escaleerde tot een gruwelijke burgeroorlog. In 2015 begonnen andere soennitische landen waaronder Saudi-Arabië zich te moeien en werden de eerste luchtaanvallen uitgevoerd. Intussen zijn ook andere landen betrokken waaronder de VS en het Verenigd Koninkrijk.