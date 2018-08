Beetje coke bij de kip? Politie ontdekt drugstunnel vanuit Mexico in voormalig KFC-filiaal in Arizona ADN

23 augustus 2018

14u42 1 De Amerikaanse politie heeft een drugstunnel ontdekt in de keuken van een voormalig restaurant van Kentucky Fried Chicken in Arizona. De autoriteiten kwamen die op het spoor nadat ze de eigenaar van het gebouw klisten met een aanzienlijke hoeveelheid drugs in zijn truck.

Vorige week maandag hielden agenten in San Luis een truck tegen. In gereedschapskisten in het voertuig vond de politie maar liefst 168 kilo drugs, waaronder metamphetamine, cocaïne, fentanyl en heroïne. De in de boeien geslagen Ivan Lopez bleek de eigenaar van een voormalige KFC in de buurt, waar hij eerder op de dag was gezien terwijl hij grote kisten naar buiten droeg.

Interessant dus om dat gebouw eens nader te inspecteren. In de keuken vonden de binnengevallen agenten de tunnel. Die bleek zo’n 7 meter diep en 180 meter lang. Wie de tunnel helemaal volgt, komt terecht in een huis in Mexico, waar je via een luik onder een bed in een slaapkamer terechtkomt.



Het lijkt erop dat de tunnel al een aanzienlijke tijd werd gebruikt om drugs vanuit Mexico de VS binnen te smokkelen. Er is een onderzoek ingesteld.