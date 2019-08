Beer valt op patrouillewagen: voertuig kantelt en schiet in brand KVE

11 augustus 2019

11u29

Bron: The Guardian 3 Het is een situatie waar je als agent wellicht niet op berekend bent: een vallende beer. En toch is het net dit wat een politieman in Californië vorig weekend is overkomen. Een beer viel op zijn patrouillewagen waardoor het voertuig crashte en in brand vloog.

De agent reed op 3 augustus op route 96 in Humboldt County toen het bijzondere incident zich voordeed. De man beantwoordde een oproep over een overdosis toen de beer vanop een talud op zijn wagen viel (of erop sprong).

De kolos kwam op de voorruit en motorkap terecht. Hierdoor raakte het voertuig het talud, kantelde en schoot vervolgens in brand. Gelukkig kon de agent tijdig ontkomen. Hij raakte zonder zware verwondingen uit de patrouillewagen.



En hoe is het met het dier gesteld? “Maak je geen zorgen, de beer is eveneens heelhuids het toneel kunnen ontvluchten”, aldus de autoriteiten.