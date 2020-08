Beer valt agent aan in noorden van Italië TTR

23 augustus 2020

11u22

Bron: Belga 6 Een jonge wilde beer heeft gisterenavond in Andalo in de Italiaanse Alpenregio Trentino een politieagent verwond. De beer van 112 kilo en ongeveer 2,5 jaar oud wierp de agent op grond en verwondde hem op verschillende plekken. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

De agent was samen met iemand aan het wandelen, voordat hij de nachtdienst zou ingaan. Volgens de twee werd de beer plotseling agressief in de buurt van een meer, waar 's winters ook een langlaufpiste is.

Na het incident gaf gouverneur Maurizio Fugatti de opdracht om het beest te vangen. Dat lukt deze ochtend vroeg. Het dier kon worden verdoofd terwijl het in vuilnisbakken aan het graaien was.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk ook. Beer valt mensen aan die hem net vrijgelaten hebben:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.