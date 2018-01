Beer takelt man toe die hond uitlaat LB

19u44

Bron: AP 1 AP Toen Andrew Meunier in de Amerikaanse staat Florida dinsdagavond zijn hond wilde uitlaten, stond hij plots oog in oog met een beer. Zijn hond rende vlug het huis weer in, zijn baasje kreeg een flinke klap van de jonge beer. Dat meldt de politie van Collier County.

Meunier verklaarde dat hij rond elf uur dinsdagavond zijn hond wilde uitlaten. Hij stapte naar buiten en pal naast hem stond een meterhoge beer. Die aarzelde niet en gaf Meunier een klap in het gezicht. Toen die was bekomen, kon hij zich uit de voeten maken en langs zijn voordeur terug naar binnen. Meunier kreeg in het ziekenhuis 41 hechtingen in zijn gezicht.

"Ik ben gewoon blij dat ik nog leef", getuigt hij. "Dit had heel slecht kunnen aflopen".