Beeldschoon maar doodongelukkig: model en pornoster Olivia Nova (20) dood teruggevonden nadat ze feestdagen alleen doorbracht Koen Van De Sype

17u31

Bron: Daily Mail, The Sun, Complex 64 Twitter In Las Vegas is het levenloze lichaam gevonden van een model en opkomende pornoster. Olivia Nova (20) verloor in april vorig jaar - twee dagen voor haar verjaardag - haar vriend toen die uit het leven stapte en bracht de feestdagen alleen door. Ze postte twee weken geleden nog een wanhopig berichtje waarin ze vertelde dat ze zich down voelde. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

Nova had pas in maart vorig jaar haar debuut gemaakt in de porno-industrie. Sinds haar 12de kwam ze wel al aan de bak als model. In een interview met fotograaf Dave Naz, vertelde ze dat ze het haast niet hield van de zenuwen toen ze voor de eerste keer uit de kleren ging voor een porno-opdracht. Maar al “na enkele seconden” voelde ze zich wel op haar gemak.

Aspiraties

Ze vertelde ook dat ze nog aspiraties had buiten de industrie. Toen haar gevraagd werd naar waar ze over 10 jaar wilde staan, antwoordde ze dat ze school wilde afmaken. “Ik heb ook een groot project op de plank, in de non-profit, waar ik me graag achter wil zetten”, zei ze nog. (lees hieronder verder)

Twitter

Een maand na haar pornodebuut sloeg het noodlot een eerste keer toe. In een tweet die ze vorige maand deelde, onthulde ze dat haar vriendje in april uit het leven stapte, amper twee dagen voor haar verjaardag. Op kerstdag tweette ze dat ze helemaal alleen was tijdens de feestdagen en dat ze even met een fan wilde bellen om haar beste wensen over te brengen. “Het zou me een beetje vrolijker maken”, schreef ze.

Lieve persoonlijkheid

Zondag werd het lichaam van de jonge vrouw uit Minnesota dan gevonden. Volgens het agentschap waarbij ze een tijdlang ingeschreven was, zou de doodsoorzaak nog niet bekend zijn. Dat meldde LA Direct Models maandag in een persmededeling. “We kenden Olivia als een mooi meisje met een lieve en vriendelijke persoonlijkheid”, staat er. “Haar directe familie is op de hoogte gebracht. Nog maar één, veel te jong en we zijn helemaal in shock. Zo onverwacht. Rust in vrede, lieve engel.” (lees hieronder verder)

Alone on the holidays and want to give a fan a holiday call. ❤️ would lift my spirits 💜 Olivia Nova(@ olivianovaxxx) link

Olivia is al de vierde pornoster die in drie maanden tijd plots overlijdt. Op 6 december pleegde August Ames (23) zelfmoord nadat ze geweigerd had om in een film te spelen met een acteur die ook homofilms deed. Reden was dat die niet altijd veilig vreeën, volgens haar. Daarvoor kreeg ze bakken kritiek en collega’s van de vrouw wezen dat aan als de oorzaak dat ze uit het leven stapte.

Een week later stierf Turi Luv (31) aan een overdosis en in november was ook al Shyla Stylez (35) al overleden. De doodsoorzaak van die laatste is nog altijd niet bekend.

